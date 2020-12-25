Прошел почти месяц, как новоизбранные депутаты Николаевского горсовета приступили к выполнению своих полномочий. За это время они успели проголосовать немало важных для Николаева вопросов: бюджет города, регламент горсовета, состав исполкома и постоянных комиссий.

Более того, на вчерашнем заседании сессии депутаты утвердили заместителей городского головы. «За» утверждение их кандидатур проголосовал 31 депутат, «против» — 6.

О том, что известно о новых заместителях Николаевского городского головы подробнее в материале НикВести.

Первым вице-мэром стал бывший городской голова Вознесенска

Виталий Луков

Первым заместителем мэра Николаева стал Виталий Луков, и неудивительно, поскольку разговоры о его возможном назначении на эту должность звучали с начала декабря этого года. Для тех, кто не знал, Виталий Луков — бывший Вознесенский городской голова.

В 2010 году он был назначен первым заместителем мэра Вознесенска, а через три года Виталия Лукова избрали городским головой. В 2015 году он был повторно избран мэром Вознесенска.

Однако в 2020 году Виталий Луков проиграл выборы в мэры Вознесенска своему оппоненту от партии «Слуга народа» Евгению Величко. После своего проигрыша, в декабре этого года, экс-мэр Вознесенска заявил о готовности стать заместителем Николаевского городского головы Александра Сенкевича, а на следующий день в партии «Пропозиція» рассказали, что рассматривают его кандидатуру на эту должность.

Согласно декларации, которую Виталий Луков подал за 2019 год, он владеет жилым домом с земельным участком в Вознесенске (100,4 м2 и 665 м2 соответственно). На его супругу Ларису записан земельный участок площадью 1 га в поселке городского типа Казанка в Николаевской области.

Кроме этого, согласно данным декларации, экс-мэр передвигается на автомобиле Nissan Note 2012 года выпуска.

Заработная плата Виталия Лукова за год составила 389 тысяч 608 гривен. Других источников дохода у него нет. Жена заработала 107 тысяч 429 гривен. Сбережений, согласно декларации, семья не имеет.

С началом эпидемии коронавируса экс-мэр Виталий Луков начал активно проявлять свою позицию в этом вопросе в социальных сетях. Сразу после введения в Украине карантина, он призвал жителей Вознесенска серьезнее отнестись к проблеме распространения COVID-19 в Николаевской области и придерживаться введенных ограничений. Также он выступал с заявлениями о невозможности открытия в Вознесенске детских садов в условиях коронавируса и выступал против открытия городских рынков с 1 мая 2020 года в период карантина.

Особое внимание Виталий Луков уделял вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В ноябре 2019 года он обратился к жителям Вознесенска и обвинил их в том, что коммунальные службы не успевают вывозить мусор, так как горожане не сортируют листву и складируют ее у мусорных баков.

Тогда Виталий Луков сказал следующее: «Можно много раз жаловаться на работу коммунальных служб и городской власти и после накапливать кучи осеннего мусора и ждать, что его быстро уберут. Поймите, чтоб убрать большуюу кучу мусора, должны работать два-три человека полдня, чтобы его загрузить в машину. За это время можно убрать десятки площадок, где мусор сортирован. Я благодарен тем жителям Вознесенска, которые сортируют листву, отходы с огородов и складируют их в мешки, которые потом нам удобно забрать. Если мы сбиваемся с графика, то только из-за огромных куч мусора. Ни один человек и техника не справятся с такими объемами. Пожалуйста сортируйте «осенний» мусор и тогда город будет выглядеть достойно».

В последний год своей каденции Виталий Луков запомнился тем, что отменил решение исполкома, которым предусматривалось повышение тарифа на воду в Вознесенске. В феврале 2020 года активисты вышли на акцию протеста с требованием снизить тариф на воду и водоотведение. Тогда они перекрыли улицу, а также трассу «Киев-Николаев».

Без ЖКХ никуда. Коренев стал вице-мэром Николаева

Сергей Коренев

Сергей Коренев стал заместителем Николаевского городского головы по жилищно-коммунальным вопросам. На сегодняшний день он также занимает должность директора Департамента ЖКХ, на которую был назначен городским головой в декабре 2018 года.

После своего назначения Сергей Коренев сделал публикацию в Facebook, в которой рассказал, что будет совмещать работу вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и должность директора Департамента ЖКХ.

Чем же запомнился Сергей Коренев? В течение двух лет своей работы Сергей Коренев занимался вопросами реконструкции Соборной площади, реконструкции сквера «Сердце города», укладки тротуарной плитки в Николаеве, проведения троллейбусной линии на Намыве, двойных платежек за коммунальные услуги и другими вопросами жилищно-коммунальной сферы.

Невозможно не заметить, что Сергей Коренев с момента своего назначения стал буквально «правой рукой» Александра Сенкевича в вопросах ЖКХ. Мэр пришел проверить ход реконструкции Соборной площади? Сергей Коренев с ним. Александр Сенкевич решил проехаться по отремонтированной Индустриальной и показать ее николаевцам? Сергей Коренев рядом. Городской голова осматривает ремонт перекрестка «Крылова — Карпенко»? Сергей Коренев снова с ним.

За время работы Сергей Коренев также запомнился своей позицией относительно работы Службы автомобильных дорог в Николаевской области. Он неоднократно критиковал работу Службы автодорог. В частности, Сергей Коренев заявлял, что САД та не занимается ремонтом дорог в Николаеве и указывал ее руководству на необходимости заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской, а после того как летом 2020 года в Николаеве самопроизвольно развелся Ингульский мост он обвинил в этом Службу автодорог, которая на тот момент демонтировала верхний слой асфальта на мосту для проведения на нем ремонтных работ.

Согласно данным декларации, Сергей Коренев вместе с супругой Юлией владеют в Николаеве квартирой площадью 55,8 м2. Еще одна квартира в Николаеве, площадью 52 м2 оформлена на жену. Сергей Коренев задекларировал земельный участок в Николаеве площадью 1000 м2. Также в декларации указана еще одна квартира в Николаеве, площадью 48,4 м2, треть которой принадлежит кому-то из членов его семьи, однако точных данных о владельце нет, поскольку эта информация указана в декларации как конфиденциальная.

Сергей Коренев задекларировал Toyota Highlander 2014 года выпуска, стоимостью 612 тысяч гривен, и Mazda CX-5 2019 года выпуска. Оба автомобиля оформлены на жену.

В разделе «корпоративные права» указано, что Юлия Коренева владеет 30% от общего капитала предприятия «Ніксіті-Девелопмент».

Сергей Коренев задекларировал 356 тысяч 699 гривен заработной платы, полученной за работу директором Департамента ЖКХ Николаевского горсовета. Еще он задекларировал 39 тысяч гривен финансовой помощи от фирмы «Адмиральский посад». Также он задекларировал, что хранит наличными 473 тысячи гривен.

А вот и первые поздравления. Депутат Николаевского горсовета от партии «Пропозиція» Федор Панченко поздравил новых вице-мэров Сергея Коренева и Андрея Волкова.

«Отец очередей» Лазарев в заместители мэра по инновациям

Дмитрий Лазарев

Заместителем мэра Николаева по вопросам информатизации и инновации стал Дмитрий Лазарев. В октябре 2017 года он был назначен на должность директора Департамента по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета, а в мае 2020 года стал советником городского головы по вопросам инновационных технологий.

За время его работы николаевцы неоднократно жаловались на работу Центра по предоставлению админуслуг. В частности, жители города обвинили Дмитрия Лазарева в некачественном исполнении своих должностных обязанностей и попытке обмануть мэра Александра Сенкевича в том, что в ЦНАПе нет очередей.

Работу Дмитрия Лазарева критиковал и сам городской голова. В июле 2018 года Александр Сенкевич отчитал Дмитрия Лазарева за перебои в работе ЦНАПа. Кроме этого городской голова выражал сомнение относительно методов его работы.

В мае 2019 года Дмитрий Лазарев обратился к изданию НикВести и заявил, что он решит проблему с очередями, увеличив штатную численность на 30 человек. Однако это не решило проблему и, к сожалению, на сегодняшний день вопрос с очередями в ЦНАПе остается открытым.

Согласно данным декларации за 2019 год, Дмитрию Лазареву принадлежит два земельных участка, площадью 753 м2 каждый; дача, площадью 68,9 м2, а также еще один земельный участок в селе Баловное, площадью 388 м2. Его супруге Юлии принадлежит квартира в Николаеве в 50,3 м2, а также гараж, площадью 23,4 м2.

Он также задекларировал автомобиль Volvo XC60 2010 года выпуска за 5515 тысяч гривен, а на его жену зарегистрирован автомобиль Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска за 384 тысячи гривен, который был приобретен в 2019 году.

За 2019 год Дмитрий Лазарев получил 495 тысяч 854 гривны заработной платы, а его супруга Юлия — 251 тысячу 500 гривен. При этом, на счетах в банках Дмитрий Лазарев хранит 500 тысяч гривен, его жена хранит такую же сумму на своих счетах в банке.

От главы райсовета до вице-мэра по гуманитарным вопросам

Анатолий Петров

Еще одним заместителем Александра Сенкевича, который займется гуманитарными вопросами, стал Анатолий Петров. До этого он занимал должность главы Баштанского районного совета.

Согласно данным декларации, Анатолий Петров владеет квартирой в селе Добрая Криница, площадью 115,7 м2, а его супруга Любовь квартирой в Николаеве, площадью 29,8 м2. Кроме этого, он задекларировал два земельных участка в селе Добрая Криница, площадью 20 000 м2 каждый.

В своей декларации Анатолий Петров также указал, что за 2019 год получил 334 тысячи 458 гривен заработной платы будучи главой Баштанского райсовета, 30 тысяч 831 гривну за работу учителем украинского языка и литературы в Доброкриничанской общеобразовательной школе, а также он задекларировал 21 тысячу гривен дохода от предоставления имущества в аренду. Кроме этого его жена получила 261 тысячу гривен зарплаты и 23 тысячи гривен пенсии.

К слову, уже бывший заместитель мэра Николаева по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук попрощался с должностью и пожелал новым заместителям «достойно нести честь мундира»

С опытом. Андриенко в третий раз стал вице-мэром Николаева

Юрий Андриенко

Вице-мэром Николаева по земельным вопросам стал Юрий Андриенко. До этого он был первым заместителем Николаевского городского головы при Владимире Чайке и Юрии Гранатурове, а также был заместителем мэра по земельным вопросам при Александре Сенкевиче.

Первым заместителем мэра Николаева Юрий Андриенко стал еще в 2010 году, после победы Владимира Чайки на выборах городского головы. Тогда Юрия Андриенко называли ставленником губернатора Николая Круглова, у которого тот работал начальником организационного отдела Николаевской областной государственной администрации.

Юрий Андриенко также запомнился тем, что в ноябре 2013 года он подал в Николаевский окружной административный суд иск с просьбой запретить николаевскому «Евромайдану» проводить свои собрания на главной площади города.

В своей декларации за 2019 год Юрий Андриенко указал квартиру в Николаеве, площадью 60,9 м2, гараж, площадью 45,6 м2, а также земельный участок в селе Матиясово Березанского района Николаевской области, площадью 1000 м2.

При этом, вице-мэр указал автомобиль Ford Kuga, которую он приобрел в 2013 году за 255 тысяч 900 гривен.

В 2019 году Юрий Андриенко получил 566 тысяч 451 гривна заработной платы, а также подарочных 700 гривен от исполкома Николаевского горсовета и 695 гривен в неденежной форме.

Волков стал у правляющим делами исполкома Николаева

Андрей Волков

Управляющим делами исполкома городского совета стал Андрей Волков, который ранее занимал должность замдиректора Департамента Николаевского городского головы. На сегодняшний день Андрей Волков также является депутатом Николаевского областного совета от партии «Пропозиція».

В декларации Андрея Волкова, поданной за 2019 год, отсутсвует какая-либо информация о наличие автомобиля, ценных бумагах, корпоративных правах, а также о нематериальных и денежных активах. При этом он задекларировал квартиру в Николаеве, площадью 75 м2, которая принадлежит третьему лицу — Николаю Кочанову.

За 2019 год Андрей Волков также получил 265 тысяч 901 гривну заработной платы и 10 тысяч гривен социальной материальной помощи.

Бойченко Юлия, НикВести