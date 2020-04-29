Мэр Вознесенска Виталий Луков возмутился повторному решению Кабинета министров Украины, которым он разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.

Об этом он сказал вчера, 28 апреля, в прямом эфире в разговоре с мерами Чортков и Долины, пишут НикВести.

В частности, Виталий Луков отметил, что накануне узнал о возможном открытии рынков и был возмущен, поскольку все это время городскому голове приходилось убеждать местное население о важности соблюдения карантинных мер.

– Вы уже в курсе о постановлении санитарного врача про рынки? Еще два дня назад шла речь о жестких условиях соблюдения карантина, а вчера приходит постановление от главного санврача о том, как должны работать рынки. Выходит, уже можно. Прикол на приколе. Только ты убедил людей, что нельзя, теперь можно. Люди на тебя смотрят, как на странного, - сказал Виталий Луков.

Как известно, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал открытие продовольственных рынков с 1 мая.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут работать продовольственные рынки в условиях карантина.