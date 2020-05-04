Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев считает, что Служба автомобильных дорог области не занимается ремонтом дорог в городе, превращая 5 сантиметров ям в 20.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Ранее, исполняющий обязанности начальника САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба автодорог не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. При этом Владислав Невеселый считает, что, в таком случае, целесообразным при ремонте дорог в Николаеве будет совместное финансирование с городом.

По словам Сергея Коренева, в САД не занимаются ремонтом и должным содержанием дорог в городе, превращая ямы 20-сантиметровые. Также он отметил, что положительно относится к софинансированию и «открыт к диалогу».

— Я отношусь к такому варианту абсолютно положительно. Я говорил это Владиславу Валерьевичу (Невеселый, руководитель САД в Николаевской области, - прим.). Более того, город готов запроектировать эти работы, выполнить собственную часть — бордюрные камни, колодцы. Но Владислав Валерьевич занимает ту позицию, которую занимает. Элементарно поворот с Пушкинской на Никольскую. Учитывая его заявление, что все, что под дорогой — не его, мы привели основание в порядок. Там проблемный перекресток, были заложены плиты буквально 1,5 месяца назад для того, чтобы постоянно не разрывало этот асфальт. Были заложены плиты в качестве основания, но яма там по-прежнему сохранилась, поскольку то асфальтное покрытие, которое они сделали такого качества, что яма повторилась на второй день. Люди даже не заметили, что там был произведен какой-то ремонт. Не ремонтируя, не обслуживая дорогу и продолжая разбивать эти ямы, превращая их в 20-сантиметровые, заявлять о том, что «у меня только 5 сантиметров», то у меня вопрос: 5 сантиметров чего? Я всячески открыт к диалогу. Я готов работать с Владиславом Валерьевичем. Единственное, эта работа должна быть конструктивная, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, в феврале 2020 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской. В ответ на это, руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. После этого, Департамент ЖКХ потребовал от САД должного содержания дорог в Николаеве.

Помимо этого, в начале апреля мэр Николаева Александр Сенкевич высказал недовольство работой Службы автомобильных дорог, которая не спешит с ремонтом дорог государственного значения, проходящих через областной центр.

Кроме того, Александр Сенкевич потребовал увольнения с должности начальника САД Владислава Невеселого. По словам мэра, дорожники игнорируют его просьбы отремонтировать дороги, которые проходят через город.

В свою очередь Владислав Невеселый заявил, что Александр Сенкевич не вник в проблему ремонта дорог, проходящих через город. После, Александр Сенкевич раскритиковал работу Службы автомобильных дорог Николаевской области за то, что она до сих пор не отремонтировала ямы на дорогах города, которые находятся на их балансе.