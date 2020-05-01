Мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал работу Службы автомобильных дорог Николаевской области за то, что она до сих пор не отремонтировала ямы на дорогах города, которые находятся на их балансе.

Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.

По мнению мэра, руководство САД «издевается» над горожанами, так как не может найти финансирование для устранения ям на государственных дорогах, которые проходят через город Николаев.

— Я просто возмущен ситуацией, которая у нас сегодня происходит с дорогами государственного значения, которые проходят через наш город. Наше коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» уже отремонтировало сам перекресток по улицам Пушкинской и Никольской и оставило пять сантиметров для Службы автомобильных дорог, чтобы они сами отремонтировали. Насколько мне известно, сейчас проводятся тендеры по ремонту разваленных дорог, которые проходят через наш город, а это Проспект Героев Украины, улицы Пушкинская, Никольская, Большая Морская, выезд на Варваровский мост. А также это касается Варваровского и Южнобугского мостов. Надеюсь, в ближайшее время мы получим результат. На самом деле Служба автомобильных дорог и ее руководитель Владислав Невеселый, ну скажем так, просто издеваются над горожанами. На самом деле САДу выделили 200 миллионов гривен на содержание этих дорог области, и я думаю, что можно найти небольшие деньги, чтобы отремонтировать эти дороги, которыми пользуются тысячи людей, – заявил Александр Сенкевич.

Напомним, в феврале 2020 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской. В ответ на это, руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. После этого, Департамент ЖКХ потребовал от САД должного содержания дорог в Николаеве.

Помимо этого, в начале апреля мэр Николаева Александр Сенкевич высказал недовольство работой Службы автомобильных дорог, которая не спешит с ремонтом дорог государственного значения, проходящих через областной центр.

Кроме того, Александр Сенкевич потребовал увольнения с должности начальника САД Владислава Невеселого. По словам мэра, дорожники игнорируют его просьбы отремонтировать дороги, которые проходят через город.

В свою очередь Владислав Невеселый заявил, что Александр Сенкевич не вник в проблему ремонта дорог, проходящих через город.