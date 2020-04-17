Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что мэр Александр Сенкевич не вник в проблему ремонта дорог, проходящих через город.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Ранее, Николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал увольнения с должности начальника САД Владислава Невеселого. По словам мэра, дорожники игнорируют его просьбы отремонтировать дороги, которые проходят через город.

Однако по словам Владислава Невеселого, он не раз пытался обсудить с Александром Сенкевичем проблему ремонта дорог в городе, в частности, предлагал совместное финансирование, однако мэр игнорировал его предложения.

— Я неоднократно говорил Александру Федоровичу о проблемах самой конструкции дороги и о том, что не все подрядчики соглашаются ремонтировать верхний слой дороги. Поэтому я его просил, чтобы мы совместно сделали хорошие дороги, а не разовые, которые мы видим из года в год. Я обратной связи вообще не получил. Я не знаю с кем он там общается. Вразумительного ответа не было. Александра Федоровича я приглашал к себе в Службу, даже в письменном виде, чтобы обсудить ремонт дорог. Я рассказывал, я просил. Более того, я за ними бегал (Александром Сенкевичем и директором департамента ЖКХ Сергеем Кореневым, - прим.) — не знаю, когда САД бегала, Служба всегда придерживалась позиции «не хотите — как хотите», образно говоря. Когда я не нашел ни от кого поддержки, соответственно, мы нашли решение сами, - сказал Владислав Невеселый.

Также он рассказал, что 7 апреля 2020 года Служба автодорог объявила тендер на 77 миллионов гривен по ремонту дорог, в частности, проходящих через Николаев.

— Я принял решение самостоятельно. 7 апреля был объявлен тендер на 77 миллионов. Если бы Александр Федорович вникал в эту проблему и болел дорогами, то он бы однозначно об этом знал. Он не интересуется и даже об этом не знает, а просто раскидывается громкими словами, - рассказал глава САД.

Владислав Невеселый добавил, что на сегодняшний день у Службы автодорог есть также несколько вариантов ремонта Ингульского моста, исследование по которому они заказали у «ДерждорНДІ» (головное научно-исследовательское учреждение Украины по вопросам строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и транспортных сооружений, - прим.).

— Что касается Ингульского моста: мы заказали у «ДерждорНДІ» специальное исследование — нам дали 5-6 вариантов ремонта моста, его покрытия, потому что оно там, вы же видите, не держится. Мы остановились на одном варианте. В рамках эксплуатации мы также хотим отремонтировать этот мост, о чем он (Александр Сенкевич, - прим.) даже, наверное, и не знает. Поинтересовался бы. Диалога нет, я его ищу, а у меня его с ним нет, - добавил Владислав Невеселый.

Как известно, еще в феврале директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской. В ответ на это, руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба автомобильных дорог области не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. После этого, Департамент ЖКХ потребовал от САД должного содержания и ремонта дорог в Николаеве.

Кроме того, в начале апреля Александр Сенкевич высказал недовольство работой Службы автомобильных дорог, которая не спешит с ремонтом дорог государственного значения, которые проходят через областной центр, в частности, пересечение улиц Пушкинская и Адмиральская.