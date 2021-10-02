Мэр Александр Сенкевич хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По мнению городского головы, Мариуполь за последние пять лет очень изменился, в городе развивается инфраструктура и эффективно работает менеджмент. Он убежден, что достичь этого удалось благодаря тому, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко в 2015 году завел свою команду в депутатский корпус.

— Эта неделя прошла под эгидой командировок замов и начальников их профильных подразделений — департаментов, управлений, руководителей некоторых отделов в город Мариуполь. Я был во время реформы местного самоуправления в Мариуполе. Мне понравилась сама обстановка, конечно, нужно учитывать, что там много предприятий Рината Ахметова, которые помогают, и городу помогает частный бизнес. Но при этом надо сказать, что обслуживание городской инфраструктуры и менеджмент работают очень толково. И у них очень неплохая структура. Прошлая канденция была обозначена тем, что вместе с мэром Вадимом Бойченко зашла его команда в депутатский корпус. Фактически, все идеи и изменения они могли реализовывать. Не так, как у нас в прошлой каденции — война-война-война. На пять лет им удалось нас опередить, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что Мариуполь похож на Николаев тем, что разделен рекой, также имеет админделение на 4 района, примерно одинаковое количество население. Однако Мариуполю уделяют много внимания и зарубежные партнеры, поскольку город является «витриной» развития Украины для оккупированных территорий. Также городской голова рассказал, что хотел бы отправить туда и депутатов из разных фракций.

— На следующей неделе каждый из тех, кто там был, должен дать свои предложения об изменениях структуры. Думаю, что мы также попросим депутатов-представителей фракций съездить в Мариуполь, чтобы было понятно на практике, а не в теории, как должна сформироваться и как работает структура. Исходя из этого, мы, думаю, до конца года вынесем новую структуру, — резюмировал мэр.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал на конец октября2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.

Еще в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.