Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что нужно изменить структуру исполнительных органов мэрии, также ему не нравятся результаты работы некоторых чиновников.

Об этом речь шла в ходе аппаратного совещания в понедельник, 27 сентября, передает корреспондент НикВести.

Критика прозвучала не адресно, без озвучивания фамилий или должностей. При этом он заметил, как сегодня в ходе аппаратного заседания «кто-то поспал, а кто-то в телефоне посидел полтора часика».

— Сегодня тут было много чего сказано на аппаратном совещании, давайте проверим подлинность этих вопросов. На самом деле они произошли или нет? Посмотрите и возьмите себе задания. Кто и что докладывал, давайте проверим, насколько правду говорят на аппаратном совещании. Это касается, практически, всех. Такие результаты мне не нравятся. Я думаю, что нам это нужно все менять, наверное, нужно менять и структуру, и некоторых людей, которые с нами работают. Это все мне очень не нравится. Все сегодня тут посидели, послушали. Кто-то поспал, а кто-то в телефоне посидел полтора часика, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.

Еще в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.