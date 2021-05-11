Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Об этом речь шла во вторник, 11 мая, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Отметим, что сегодня в повестку дня внесли на согласование комиссии проект решения сессии по назначению шестым заместителем бывшего вице-мэра Юрия Степанца и созданию управление по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

— Эти вопросы нужно исключить до принятия решения по наработкам рабочей группы по оптимизации структуры. Рассмотрение без этого – нелогично, рабочая группа работает, у нее есть свои задачи. Мы сегодня пытаемся вагон впереди тягача запускать, - сказал Сергей Кантор.

На это депутат Андрей Янтарь предложил все-таки вопросы не снимать, поскольку «они очень актуальны на сегодня».

— Участники АТО требуют дополнительного внимания, которое может обеспечить эта структура. Я говорил с участниками АТО, они очень поддерживают кандидатуру Степанца и все вытекающие изменения в исполкоме, - пояснил Андрей Янтарь. — Я не против Степанца и точно не против воинов, которые воевали за независимость Украины, всесторонне их поддерживаю и сегодня. Я – за здоровый смысл. Если сегодня нашим ветеранам АТО мало уделяют внимания в соцобеспечении, то там нужно разбираться. Это не связано со Степанцом. Я не против самой сути, я за логику поведения нашего корпуса депутатского. Сегодня мы наращиваем структуру, а через 3 дня или 3 недели будем ее реорганизовывать. Завтра у нас рабочая группа, - ответил Сергей Кантор.

После этого глава комиссии Федор Панченко поставил на голосование предложение о снятии данных вопросов из повестки дня – решение не приняли.

В Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

До этого земельная комиссия не поддержала назначение Степанца вице-мэром и создание управления по делам ветеранов.