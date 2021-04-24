Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует назначать своим шестым заместителем своего бывшего вице-мэра Юрия Степанца и создать управление по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

Об этом свидетельствует соответствующии проекты решений, опубликованные на сайте горсовета.

Согласно проекту решения, Юрий Степанец будет отвечать за направления социальной защищенности ветеранов и внутренне перемещенных лиц города и членов их семей.

Помимо этого, Юрий Степанец также станет 23 членов Исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Юрий Степанец задекларировал жилой дом 23,6м2 и квартиру площадью 88,5м2, которые находятся в Николаеве. Проживает же Степанец вместе с семьей в доме площадью 101м2. В разделе движимого имущества вице-мэр указал, что пользуется автомобилем RENAULT SANDERO 2013 года выпуска и владеет легковым прицепом.

За 2020 год исполнительный комитет Николаевского горсовета заплатил Степанцу 812 тысяч 687 гривен. 133 доллара США и 786 гривен Юрий Степанец хранит в банке, и 700 тысяч гривен наличными.

Кроме этого, Александр Сенкевич дал распоряжение создать управление по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц Николаевского городского совета.

В предыдущем составе Николаевского городского совета, Юрий Степанец был заместителем Сенкевича по вопросам ЖКХ.

Напомним, в декабре прошлого года, были утверждены 22 члена Исполкома Николаевского городского совета. Тогда депутат Сергей Танасов спросил, почему в списке вице-мэров нет Юрия Степанца, мол, неужели это оценка его работы на должности. На что мэр Александр Сенкевич ответил, что нужно изменить структуру и тогда Юрий Степанец станет заместителем городского головы по вопросам АТО, когда откроют такую должность, а до этого будет работать на позиции советника.