В четверг, 24 декабря, депутатам Николаевского городского совета представят на утверждение список из 22-х членов исполкома Николаевского городского совета.

Проект решения опубликовала Мария Дорохина в Telegram.

Александр Сенкевич – городской голова;

Дмитрий Фалько – секретарь горсовета;

Виталий Луков – первый заместитель;

Сергей Коренев – заместитель и директор ДЖКХ;

Анатолий Петров – заместитель;

Юрий Андриенко – заместитель;

Дмитрий Лазарев – заместитель;

Андрей Волков – управляющий делами исполкома;

Юрий Кормышкин – депутат Николаевского облсовета;

Тахир Садридинов – депутат Николаевского облсовета;

Ольга Степаненко – глава ОО «Николаевская областная организация Всеукраинской организации «Союз лиц с инвалидностью Украины»;

Катерина Стоколяс – специалист по связям с общественностью и прессой КП «Николаевпастранс»;

Никита Плеханов – глава ОСМД «Электронная 68», директор ООО «Аурум Секьюрити Компани»;

Яна Павлчюенко – безработная;

Виктория Шишкина – адвокат;

Виталий Посмитный – мастер участка Николаевского тепловозоремонтного завода;

Андрей Стахурский – директор ООО «Тайрон»;

Сергей Бурковец – директор ООО «ЮгСудоремонт»;

Андрей Ничипорук – адвокат;

Сергей Прудкий – почетный гражданин города;

Евгений Кошка – заместитель директора по сбыту и снабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»;

Иван Горбатко – ФЛП;

Во время обсуждения вопроса депутат Сергей Танасов спросил, почему в списке вице-мэров нет Юрия Степанца, мол, неужели это оценка его работы на должности.

На это прозвучало, что Юрий Степанец станет заместителем городского головы по вопросам АТО, когда откроют такую должность, а до этого будет работать на позиции советника.

— Надеюсь, в ближайшее время мы изменим структуру, он сможет занять свою позицию, - прокомментировал Александр Сенкевич.

Напомним, городскому совету сегодня предложат утвердить вице-мэров.

Виталий Луков первый вице-мэр

Сергей Коренев вице-мэр по вопросам ЖКХ

Дмитрий Лазарев по вопросам информатизации и инновации

Анатолий Петров по гуманитарным вопросам

Юрий Андриенко по земельным вопросам

Андрей Волков управляющий делами

До этого депутаты ушли на перерыв сессии, приняв бюджет города на 2021 год.