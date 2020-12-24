В четверг, 24 декабря, депутатам Николаевского городского совета представят на утверждение список из 22-х членов исполкома Николаевского городского совета.
Проект решения опубликовала Мария Дорохина в Telegram.
Александр Сенкевич – городской голова;
Дмитрий Фалько – секретарь горсовета;
Виталий Луков – первый заместитель;
Сергей Коренев – заместитель и директор ДЖКХ;
Анатолий Петров – заместитель;
Юрий Андриенко – заместитель;
Дмитрий Лазарев – заместитель;
Андрей Волков – управляющий делами исполкома;
Юрий Кормышкин – депутат Николаевского облсовета;
Тахир Садридинов – депутат Николаевского облсовета;
Ольга Степаненко – глава ОО «Николаевская областная организация Всеукраинской организации «Союз лиц с инвалидностью Украины»;
Катерина Стоколяс – специалист по связям с общественностью и прессой КП «Николаевпастранс»;
Никита Плеханов – глава ОСМД «Электронная 68», директор ООО «Аурум Секьюрити Компани»;
Яна Павлчюенко – безработная;
Виктория Шишкина – адвокат;
Виталий Посмитный – мастер участка Николаевского тепловозоремонтного завода;
Андрей Стахурский – директор ООО «Тайрон»;
Сергей Бурковец – директор ООО «ЮгСудоремонт»;
Андрей Ничипорук – адвокат;
Сергей Прудкий – почетный гражданин города;
Евгений Кошка – заместитель директора по сбыту и снабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»;
Иван Горбатко – ФЛП;
Во время обсуждения вопроса депутат Сергей Танасов спросил, почему в списке вице-мэров нет Юрия Степанца, мол, неужели это оценка его работы на должности.
На это прозвучало, что Юрий Степанец станет заместителем городского головы по вопросам АТО, когда откроют такую должность, а до этого будет работать на позиции советника.
— Надеюсь, в ближайшее время мы изменим структуру, он сможет занять свою позицию, - прокомментировал Александр Сенкевич.
Напомним, городскому совету сегодня предложат утвердить вице-мэров.
Виталий Луков первый вице-мэр
Сергей Коренев вице-мэр по вопросам ЖКХ
Дмитрий Лазарев по вопросам информатизации и инновации
Анатолий Петров по гуманитарным вопросам
Юрий Андриенко по земельным вопросам
Андрей Волков управляющий делами
До этого депутаты ушли на перерыв сессии, приняв бюджет города на 2021 год.
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В четверг, 24 декабря, депутатам Николаевского городского совета представят на утверждение список из 22-х членов исполкома Николаевского городского совета.
Проект решения опубликовала Мария Дорохина в Telegram.
Александр Сенкевич – городской голова;
Дмитрий Фалько – секретарь горсовета;
Виталий Луков – первый заместитель;
Сергей Коренев – заместитель и директор ДЖКХ;
Анатолий Петров – заместитель;
Юрий Андриенко – заместитель;
Дмитрий Лазарев – заместитель;
Андрей Волков – управляющий делами исполкома;
Юрий Кормышкин – депутат Николаевского облсовета;
Тахир Садридинов – депутат Николаевского облсовета;
Ольга Степаненко – глава ОО «Николаевская областная организация Всеукраинской организации «Союз лиц с инвалидностью Украины»;
Катерина Стоколяс – специалист по связям с общественностью и прессой КП «Николаевпастранс»;
Никита Плеханов – глава ОСМД «Электронная 68», директор ООО «Аурум Секьюрити Компани»;
Яна Павлчюенко – безработная;
Виктория Шишкина – адвокат;
Виталий Посмитный – мастер участка Николаевского тепловозоремонтного завода;
Андрей Стахурский – директор ООО «Тайрон»;
Сергей Бурковец – директор ООО «ЮгСудоремонт»;
Андрей Ничипорук – адвокат;
Сергей Прудкий – почетный гражданин города;
Евгений Кошка – заместитель директора по сбыту и снабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»;
Иван Горбатко – ФЛП;
Во время обсуждения вопроса депутат Сергей Танасов спросил, почему в списке вице-мэров нет Юрия Степанца, мол, неужели это оценка его работы на должности.
На это прозвучало, что Юрий Степанец станет заместителем городского головы по вопросам АТО, когда откроют такую должность, а до этого будет работать на позиции советника.
— Надеюсь, в ближайшее время мы изменим структуру, он сможет занять свою позицию, - прокомментировал Александр Сенкевич.
Напомним, городскому совету сегодня предложат утвердить вице-мэров.
Виталий Луков первый вице-мэр
Сергей Коренев вице-мэр по вопросам ЖКХ
Дмитрий Лазарев по вопросам информатизации и инновации
Анатолий Петров по гуманитарным вопросам
Юрий Андриенко по земельным вопросам
Андрей Волков управляющий делами
До этого депутаты ушли на перерыв сессии, приняв бюджет города на 2021 год.