В понедельник, 26 апреля, члены депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам экологии и земельных отношений не поддержали идею городского головы Александра Сенкевича по назначению шестым заместителем своего бывшего вице-мэра Юрия Степанца и созданию управление по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

При этом Юрий Степанец рассказал депутатам, что часть работников новой структуры перейдет из департамента социальной защиты. Всего в управлении планируют трудоустроить 8 человек.

— Управление непосредственно будет заниматься социальной защитой ветеранов, членов семей погибших, инвалидов войны, также предусмотрено подразделение, которое будет заниматься национально-патриотическим воспитанием, памятью погибших и созданием позитивного образа ветерана. Как заместитель городского головы в мои обязанности будет входить курирование подразделения мобилизационной работы и координация с правоохранительными органами. Планируется, что это подразделение будут реформировать, опять же, не будет никаких изменений штатной численности, за счет того, что будут с районов люди перераспределены в этот отдел. Также еще будет сектор по работе с воинскими частями, - сказал Юрий Степанец.

Также он не исключил, что будет заниматься созданием муниципальной полиции.

Вопросов к докладчику у членов комиссии не было. В итоге 4 депутата (Елена Нестеренко, Анна Ременникова, Сергей Танасов, Александр Розумный) проголосовали «за», 3 – воздержались (Татьяна Кравчук, Сергей Щербаков).

Юрий Степанец задекларировал жилой дом 23,6м2 и квартиру площадью 88,5м2, которые находятся в Николаеве. Проживает же Степанец вместе с семьей в доме площадью 101м2. В разделе движимого имущества вице-мэр указал, что пользуется автомобилем RENAULT SANDERO 2013 года выпуска и владеет легковым прицепом.

За 2020 год исполнительный комитет Николаевского горсовета заплатил Степанцу 812 тысяч 687 гривен. 133 доллара США и 786 гривен Юрий Степанец хранит в банке, и 700 тысяч гривен наличными.

Кроме этого, Александр Сенкевич дал распоряжение создать управление по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц Николаевского городского совета.

В предыдущем составе Николаевского городского совета, Юрий Степанец был заместителем Сенкевича по вопросам ЖКХ.

Напомним, в декабре прошлого года, были утверждены 22 члена Исполкома Николаевского городского совета. Тогда депутат Сергей Танасов спросил, почему в списке вице-мэров нет Юрия Степанца, мол, неужели это оценка его работы на должности. На что мэр Александр Сенкевич ответил, что нужно изменить структуру и тогда Юрий Степанец станет заместителем городского головы по вопросам АТО, когда откроют такую должность, а до этого будет работать на позиции советника.