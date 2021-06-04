Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Дмитрий Фалько сообщил, что является членом рабочей группы по разработке новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева и что у депутата городского совета Сергея Кантора уже есть некоторые разработки.

— Правда они не учитывают некоторые законодательные аспекты. Например, что некоторые распорядители средств нуждаются в отдельной бухгалтерии. Но, сама идея давно уже летает в воздухе. Проект Сергея Кантора является революционным, но как показывает история, революционный путь не всегда является полезным для общества, а эволюционный более подходящий. Поэтому сейчас рабочая группа будет отрабатывать все эти моменты, — сказал Дмитрий Фалько.

По словам Дмитрия Фалька сейчас рабочая группа решила сконцентрироваться на гуманитарном блоке проекта, так как он является самым затратным.

— 420 миллионов гривен составляет бюджет развития города и почти 2 миллиарда гривен – бюджет департамента образования. Мы будем рассматривать все эти вопросы. Потому что у нас в каждом департаменте есть отдел кадров, и в каждом из них — —своя бухгалтерия. Они могут быть как отданы на «аутсорс» (передача, на основании договора, определённых видов или функций определенной деятельности другой структуры — прим.) или же может быть центральное ведомство, которое будет это делать, — отметил Дмитрий Фалько.

Также Дмитрий Фалько добавил, что в бюджете должны будут предусмотреть компенсации при сокращении кадров исполнительной власти, а сам процесс будет происходить в несколько этапов.

По поводу назначения Юрия Степанца шестым заместителем мэра Николаева Александра Сенкевича и создания еще одного управления, Дмитрий Фалько отметил, что это было необходимым решением, а не поспешным.

— Учитывая напряженную обстановку в начале мая, связанной с эскалацией российских войск возле границ с Крымом и то, что Николаевская область находится в такой потенциальной зоне риска, и те вещи, за которые должен отвечать Юрий Степанец являются актуальными. Его задание будет патриотическое воспитание, взаимодействие с военными частями. Поэтому мы ускорили его назначение, чтобы он уже приступил к работе, - резюмировал Дмитрий Фалько.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева,, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.