Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии.

Об этом городской голова сообщил в комментарии НикВести.

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета может предоставить свои предложения уже к концу октября.

— Мы же планируем менять структуру городского совета. Я очень надеюсь, что в октябре месяце мы хорошо с депутатами поработаем, они будут ходить на заседания по работе со структурой и в конце октября мы выйдем с каким-то предложением по изменению структуры, которая будет принята ими, возможно, на внеочередной сессии. В том числе, будут внесены изменения кадрового характера, – сказал Александр Сенкевич.

Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.

— Депримирование может быть применено в конце месяца по определенным чиновникам, а выговор – для этого недостаточно суровые были нарушения, которые делали чиновники, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.

Еще в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.