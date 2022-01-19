На заседании рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета городской голова Александр Сенкевич представит новую структуру с сокращенным количеством главных распорядителей бюджетных средств.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Заседание рабочей группы запланировано на следующую неделю. Александр Сенкевич отметил, что он лично выступит перед депутатами. По словам мэра, доработанный вариант документа планируют рассмотреть за сессии городского совета в феврале.

— Думаю, что на следующей неделе мы ее (структуру. — прим.) представим депутатам городского совета на рабочей группе. Я буду представлять ее депутатам, обсуждать вместе с ними. Очень надеюсь, что на первой февральской сессии мы вынесем эту структуру в сессионный зал, доработанную с депутатами, — рассказал он.

Мэр подчеркнул, что не хочет анонсировать все изменения, которые предложено внести в структуру, чтобы избежать критики, но заверил, что они будут. В часности предлагается уменьшение количества главных распорядителей бюджетных средств и обслуживающего персонала.

— У нас сейчас около 22 главных распорядителей средств. Будет предложение уменьшить их где-то до 10, то есть в два раза, а вместе с этим и обслуживающий персонал, — отметил мэр.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии, однако по состоянию на декабрь 2021 года рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета ещё не предоставила свои предложения. Позже Александр Сенкевич рассказал о планах внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139. Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Отметим, что рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавил секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года, Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева.

Помимо этого, в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.