Миколаїв не буде брати участь у реалізації проекту щодо ремонту захисних споруд у школах та дитячих садках в рамках фінансування з державного бюджету, з якого напередодні Кабмін виділив 102 мільйони на Миколаївську область.

Про це сьогодні, 7 червня, повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, відповідаючи на питання кореспондента «НикВести».

Як відомо, Миколаївщина отримала 102 мільйони гривень державної субвенції на будівництво бомбосховищ у школах. Загалом з державного бюджету виділено 1,5 мільярда гривень. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України ще 28 квітня. Субвенція спрямовується виключно на реалізацію проектів, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом захисних споруд цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти.

Ганна Личко, начальниця управління освіти Миколаївської міської ради

Ганна Личко повідомила, що Миколаїв подав загалом 7 навчальних закладів для фінансування ремонту укриттів. Однак, як виявилось, постановою передбачається, що буде відбуватися капітальний ремонт, а не облаштування «найпростішого укриття», тож місто не встигне виконати ці роботи до кінця 2023 року. Також вимагається співфінансування у розмірі 50% з бюджету міста. Тож, Миколаїв станом на зараз не отримав коштів з цієї державної субвенції.

— Першочергово було подано документи на участь щодо ремонту захисних споруд у п’яти закладах освіти, потім додатково було подано ще на два. Але поряд з тим, на сьогоднішній день місто Миколаїв кошти не отримав через вимогу щодо співфінансування, а також в результаті того, що всі ці кошти повинні бути освоєні як капітальний ремонт або реконструкція до кінця цього року. Поки що, з огляду на те, що ці кошти треба освоїти до кінця цього року, значне фінансування, 50%, то поки що Миколаїв не бере участі у цьому проекті, - сказала Ганна Личко.

Нагадаємо, на Миколаївщині навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені, вважає начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Раніше повідомлялось, що Віталій Кім розповів, що ситуація зі стартом нового навчального року в регіоні не вирішена через питання безпеки дітей.

Раніше повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Однак чи будуть вони працювати офлайн вирішуватимуть виключно батьки учнів.