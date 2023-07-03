Майже половина жителів, 47%, Миколаєва оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Про це свідчать дані Великого муніципального опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

27% респондентів назвали стан сховищ поганим, ще 20% — жахливим. 26% опитаних зазначили, що така послуга в місті взагалі недоступна.

16% містян оцінюють якість облаштування укриттів як середню, 12% вважають їх хорошими або відмінними.

Зазначимо, що найбільше людей, задоволених укриттями, у Луцьку, Тернополі та Вінниці.

Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі України (у Києві та обласних центрах, де безпекова ситуація дозволяла проводити опитування) з 21 квітня по 22 травня 2023 року методом особистого інтерв'ю вдома у респондентів. Всього було опитано 16 тисяч 800 жителів України віком 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 95% для кожного показника не перевищує +/-3,5 відсоткових пунктів. Середній коефіцієнт досяжності респондентів – 56%.

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Радник міського голови Миколаєва Михайло Талпа вважає таке рішення несправедливим. Михайло Талпа зазначив, що Олександр Герасименя є професіоналом, який сумлінно виконував свої обов’язки. Зокрема, саме він одним з перших прибував на всі місця прильотів у Миколаєві, організовував допомогу разом з рятувальниками, цілодобово сповіщав штаб про ситуацію.