В Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень.

Про це повідомив заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков «Суспільному».

Зокрема, 50 мільйонів гривень з них вже використовують в галузі освіти: ремонтують та облаштовують підвальні приміщення в школах та дитячих садках. Ще 20 мільйонів направлять на ремонт та дооснащення сертифікованих захисних споруд в багатоквартирних будинках.

— В цьому році близько 70 мільйонів гривень було виділено тільки міським бюджетом, щоб підготувати в першу чергу укриття для навчальних закладів. Щоб ми могли з першого вересня розпочати навчальний процес в школах. Звичайно, на це впливатиме ситуація на фронті. Але якщо динаміка буде позитивна для нас, діти мають йти в школи не онлайн, – сказав Віталій Луков.

Водночас до переліку на ремонт сертифікованих укриттів потрапив будинок у Заводському районі міста. На ремонт таких укриттів з бюджету Миколаєва виділили 20 мільйонів, повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя.

За його словами, на балансі міста знаходиться 93 сертифікованих захисні споруди, а всього по місту їх 222. Підвальних приміщень, взятих на облік як тимчасові укриття, – 485.

Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область отримає 102,1 мільйона гривень.