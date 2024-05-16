Миколаївська ОВА придбає дрони для ЗСУ. Фото для ілюстрації

Миколаївська ОВА оголосила тендер на купівлю FPV дронів для потреб Збройних Сил України.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник планує придбати тисячу розвідувальних дронів за 16 мільйонів 900 тисяч гривень. Строк поставки безпілотників замовнику — 10 червня цього року. Надалі літальні апарати передадуть представникам ЗСУ для виконання бойових завдань.

Скриншот з ProZorro

«Придбання замовником товару даного виду здійснюється для потреб військових формувань, за їх запитом з подальшою передачею такого товару на облік запитувача. Зважаючи на клопотання від військових формувань (з питань безпеки назва та місцезнаходження не розголошується), придбання товару даного виду є необхідним, оскільки існує потреба укомплектуванні, забезпеченні технічної підтримки наступального потенціалу військових формувань, для виконання службових бойових завдань, з метою збереження життя та здоров'я особового складу та допомоги в розвідувальний діях, а товар даного виду за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам військових формувань, — йдеться у тендерній документації.

Характеристики товару. Скриншот з ProZorro Характеристики товару. Скриншот з ProZorro

Товар повинен бути новим, не раніше 2023 року виготовлення та мати гарантію не менше 12 місяців з дати його поставки замовнику.

Аукціон запланований на 23 травня.

Нагадаємо, нещодавно Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.

Зазначимо, раніше Олександр Сєнкевич опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Зокрема з бюджету міста у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Крім того, планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

Нещодавно депутати Миколаївської міськради підтримали ідею збільшити на 500 мільйонів гривень фінансування програми допомоги військовим «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки».