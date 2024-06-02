Рятувальники загасили масштабну пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок падіння уламків збитих ворожих «Шахедів» у Куцурубській громаді Миколаївської області.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
У ніч на 2 червня внаслідок збиття ворожих дронів загорілися складські приміщення промислового підприємства. Станом на 08:40 пожежу площею 1,5 тисячі метрів квадратних ліквідували. До гасіння залучались 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води 4 водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.
Нагадаємо, впродовж 1 червня російські військові п'ять разів обстрілювали з артилерії та мінометів Очаківську, Степівську та Куцурубську громади Миколаївщини. А у небі над областю цієї ночі захисники збили 11 «Шахедів».
Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Рятувальники загасили масштабну пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок падіння уламків збитих ворожих «Шахедів» у Куцурубській громаді Миколаївської області.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
У ніч на 2 червня внаслідок збиття ворожих дронів загорілися складські приміщення промислового підприємства. Станом на 08:40 пожежу площею 1,5 тисячі метрів квадратних ліквідували. До гасіння залучались 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води 4 водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.
Нагадаємо, впродовж 1 червня російські військові п'ять разів обстрілювали з артилерії та мінометів Очаківську, Степівську та Куцурубську громади Миколаївщини. А у небі над областю цієї ночі захисники збили 11 «Шахедів».
Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.