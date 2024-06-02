Пожежа на підприємстві у Куцурубській громаді, що виникла внаслідок падіння уламків «Шахедів». Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Рятувальники загасили масштабну пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок падіння уламків збитих ворожих «Шахедів» у Куцурубській громаді Миколаївської області.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа на підприємстві у Куцурубській громаді, що виникла внаслідок падіння уламків «Шахедів». Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Пожежа на підприємстві у Куцурубській громаді, що виникла внаслідок падіння уламків «Шахедів». Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Пожежа на підприємстві у Куцурубській громаді, що виникла внаслідок падіння уламків «Шахедів». Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У ніч на 2 червня внаслідок збиття ворожих дронів загорілися складські приміщення промислового підприємства. Станом на 08:40 пожежу площею 1,5 тисячі метрів квадратних ліквідували. До гасіння залучались 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води 4 водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Пожежа на підприємстві у Куцурубській громаді, що виникла внаслідок падіння уламків «Шахедів». Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Пожежа на підприємстві у Куцурубській громаді, що виникла внаслідок падіння уламків «Шахедів». Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Пожежа на підприємстві у Куцурубській громаді, що виникла внаслідок падіння уламків «Шахедів». Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Нагадаємо, впродовж 1 червня російські військові п'ять разів обстрілювали з артилерії та мінометів Очаківську, Степівську та Куцурубську громади Миколаївщини. А у небі над областю цієї ночі захисники збили 11 «Шахедів».

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.