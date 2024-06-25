Комплексна ДЮСШ «Атлант»

У Миколаєві хочуть створити комунальне підприємство «Миколаївський муніципальний яхт-клуб», яке буде ремонтувати і обслуговувати причальні споруди та водний транспорт, а також надавати послуги з оренди яхт та пасажирських перевезень.

Про це йшла мова у п'ятницю, 21 червня, під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Проект передбачає розділення повноважень між спортивними школами «Атлант» та «Олімп», які будуть займатися тренерською діяльністю, і новоствореним комунальним підприємством, яке буде відповідати за технічне обслуговування причалів і спортивних суден.

Це підприємство буде забезпечувати повний спектр послуг для маломірного флоту, включаючи організацію регат і крейсерських плавань, забезпечення базування водного транспорту, експлуатацію та обслуговування причальних споруд, організацію спуску на воду та підйом маломірних суден, ремонт та сервісне обслуговування водного транспорту, організація послуг з оренди водного транспорту та пасажирських перевезень, надання послуг представникам водного транспорту, організація заходів безпеки на воді.

— Стратегією розвитку міста Миколаєва передбачено відновлення та розбудова мереж стоянок маломірних суден для забезпечення потреб міста. Законом про внутрішній водний транспорт були відокремлені повноваження баз стоянок маломірних суден і відповідно баз стоянок спортивних суден. У нас на базі наших двох діючих шкіл «Атлант» і «Олімп» фактично знаходяться бази стоянок маломірних суден, тому зараз на виконання вимог закону і наказу Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури від 2023 року, пропонується розподілили повноваження щодо обслуговування, забезпечення стоянки, різних сервісів для забезпечення стоянки інших сервісів різних маломірних суден, які працюють в акваторії Миколаєва і там знаходяться і відповідно дитячих шкіл, які мають займатись організацією навчального процесу, – повідомив доповідач проекту рішення Артем Ващиленко.

Зазначається, що на території шкіл «Атлант» та «Олімп» є причальні споруди, які зараз знаходяться в жахливому стані та потребують термінового ремонтувати. Нове комунальне підприємство буде відповідати за їх обслуговування, також забезпечувати стоянку та вихід суден та надавати інші послуги.

Стан причальних споруд у Миколаєві, скриншот з проекту рішення щодо створення КП Стан причальних споруд у Миколаєві, скриншот з проекту рішення щодо створення КП

— У нас є дві локації територія школи «Атлант» та на базі «Олімп», де є причальні споруди, які мають бути повноцінно задіяні для обслуговування і експлуатації маломірних суден. На жаль, за останні десятки років ці причальні споруди руйнуються, вони не отримують належного технічного обслуговування. Сьогодні вони знаходяться в жахливому стані, не відповідають нормам безпеки і потребують приведення до відповідних норм. Цим повинно займатись відповідне профільне комунальне підприємство, тому пропонується сформувати комунальне підприємство муніципальний яхт-клуб з повноваженнями щодо обслуговування маломірного флоту, має забезпечувати стоянку суден, вихід суден, обслуговування суден, спуск наводу і всі інші сервіси, що притаманні цьому виду діяльності. Цей проект рішення обговорювалася з річкою спільнотою, з операторами маломірного флоту, яхтсменами. Для Миколаєва це сьогодні нагальне рішення, – зазначив Артем Ващиленко.

Крім того, для комунального підприємства «Миколаївський муніципальний яхт-клуб» планують створити статутний капітал у розмірі 379 тисяч гривень.

В пояснювальній записці до проекту рішення зазначено, що однією з основних проблем, що спричинили занепад галузі маломірного судноплавства у Миколаєві, є відсутність сучасної водної інфраструктури. За інформацією Регістру судноплавства, кількість зареєстрованих водних транспортних засобів зменшилася з п'яти тисяч одиниць у 1990 році до 300 сьогодні. Місто Миколаїв поступається іншим містам, таким як Одеса, Дніпро, Запоріжжя та Нова Каховка, де вже з'явилися сучасні марини з повним комплексом послуг.

До розробки стратегії розвитку яхт-клубу планується залучити представників яхтингу, водних перевезень та судоремонту, які разом із міською владою визначатимуть напрямки розвитку та перелік послуг для власників водного транспорту.

Після обговорення проект рішення винесли на голосування: «за» — 4, «проти» — 2, таким чином рішення не було підтримано депутатською комісією.

Нагадаємо, що у Миколаєві реорганізують дві спортивні школи внаслідок зменшення кількості вихованців.

Як відомо, у вересні 2022 року на комісії з питань економічної та інвестиційної політики вже була озвучена пропозиція про реорганізацію спортивних шкіл через зменшення кількості вихованців. Це питання мали вирішити на сесії Миколаївської міськради.

Пізніше, під час сесії, депутати міської ради виключили з порядку денного дане питання. З ініціативою зняти питання з розгляду виступив Віталій Кім. Він аргументував це тим, що на міськраду надійшов лист від Міністерства молоді та спорту про заборону злиття спортивних шкіл. Питання відправили на доопрацювання.