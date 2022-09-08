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Депутаты Николаевского городского совета исключили из повестки дня сессии вопрос о реорганизации спортивных школ, согласно которому из четырех учреждений должны были сделать два.
Такое решение приняли на заседании в четверг 8 сентября, сообщают «НикВести».
С инициативой снять вопрос с рассмотрения выступил депутат горсовета, глава областной военной администрации Виталий Ким.
— Согласно закону, во исполнение решения министерства о запрете оптимизации путем слияния от 2.12.2021 года есть письмо на городской совет, которое запрещает это слияние после анализа. Я прошу этот вопрос снять на доизучение и потом возвратиться к нему. Что касается оптимизации и зарплаты преподавателей, это делается и без реорганизации. Я выступаю за то, чтобы были сохранены рабочие места и люди могли вернуться, – сказал он.
Коллеги большинством голосов его инициативу поддержали.
Напомним, что управление спорта планировало провести оптимизацию сети заведений путем объединения, а именно: присоединить школу №7 школы к школе по единоборствам (бывшая спортшкола №2), а школу №1 к «Победе» (бывшая спортшкола №3). Это связано с уменьшением количества воспитанников заведений из-за войны войны и необходимостью сэкономить средства.
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Депутаты Николаевского городского совета исключили из повестки дня сессии вопрос о реорганизации спортивных школ, согласно которому из четырех учреждений должны были сделать два.
Такое решение приняли на заседании в четверг 8 сентября, сообщают «НикВести».
С инициативой снять вопрос с рассмотрения выступил депутат горсовета, глава областной военной администрации Виталий Ким.
— Согласно закону, во исполнение решения министерства о запрете оптимизации путем слияния от 2.12.2021 года есть письмо на городской совет, которое запрещает это слияние после анализа. Я прошу этот вопрос снять на доизучение и потом возвратиться к нему. Что касается оптимизации и зарплаты преподавателей, это делается и без реорганизации. Я выступаю за то, чтобы были сохранены рабочие места и люди могли вернуться, – сказал он.
Коллеги большинством голосов его инициативу поддержали.
Напомним, что управление спорта планировало провести оптимизацию сети заведений путем объединения, а именно: присоединить школу №7 школы к школе по единоборствам (бывшая спортшкола №2), а школу №1 к «Победе» (бывшая спортшкола №3). Это связано с уменьшением количества воспитанников заведений из-за войны войны и необходимостью сэкономить средства.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга