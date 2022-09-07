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В Николаеве из четырех детских спортивных школ планируется создать две.
Об этом начальница управления спорта горсовета рассказала на заседании бюджетной комиссии 6 сентября, пишут «НикВести».
Она напомнила, что 28 июля 2022 в городе переименовали несколько детских спортшкол. Спортивная школа №3 стала Комплексной детской спортивной школой «Победа», а детская спортивная школа №2 — школой по единоборствам.
Теперь управление планирует провести оптимизацию сети заведений путем объединения: присоединить школу №7 к школе по единоборствам, а школу №1 к «Победе».
Это связано с уменьшением количества воспитанников из-за войны и необходимостью сэкономить средства.
— Количество воспитанников уменьшилось практически в два раза. К примеру, в 2021 году в детской школе по единоборствам было 505 воспитанников. На сегодняшний день — 300. И это самое большое количество, которое осталось. Школа №7 имела 419 воспитанников, на сегодняшний день — 152. Комплексная детская школа «Победа» имела 577 воспитанников, на сегодняшний день — 240. Детская спортивная школа №1 имела 622 воспитанника, сегодня — 215, — рассказала Ирина Бондаренко.
Экономия от оптимизации составит 1 миллион 264 тысяч гривен благодаря сокращению 7 штатных единиц. Данный вопрос вынесут на голосование сессии Николаевского горсовета.
Ранее сообщалось, что еще 9 заведений общего среднего образования в Николаеве планируют превратить в лицеи.
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В Николаеве из четырех детских спортивных школ планируется создать две.
Об этом начальница управления спорта горсовета рассказала на заседании бюджетной комиссии 6 сентября, пишут «НикВести».
Она напомнила, что 28 июля 2022 в городе переименовали несколько детских спортшкол. Спортивная школа №3 стала Комплексной детской спортивной школой «Победа», а детская спортивная школа №2 — школой по единоборствам.
Теперь управление планирует провести оптимизацию сети заведений путем объединения: присоединить школу №7 к школе по единоборствам, а школу №1 к «Победе».
Это связано с уменьшением количества воспитанников из-за войны и необходимостью сэкономить средства.
— Количество воспитанников уменьшилось практически в два раза. К примеру, в 2021 году в детской школе по единоборствам было 505 воспитанников. На сегодняшний день — 300. И это самое большое количество, которое осталось. Школа №7 имела 419 воспитанников, на сегодняшний день — 152. Комплексная детская школа «Победа» имела 577 воспитанников, на сегодняшний день — 240. Детская спортивная школа №1 имела 622 воспитанника, сегодня — 215, — рассказала Ирина Бондаренко.
Экономия от оптимизации составит 1 миллион 264 тысяч гривен благодаря сокращению 7 штатных единиц. Данный вопрос вынесут на голосование сессии Николаевского горсовета.
Ранее сообщалось, что еще 9 заведений общего среднего образования в Николаеве планируют превратить в лицеи.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга