Еще 9 заведений общего среднего образования в Николаеве планируют превратить в гимназии.

Об этом шла речь на заседании бюджетной комиссии Николаевского горсовета во вторник 6 сентября, пишут «НикВести».

Напомним, что согласно реформе сети школ, ЗОСО, где будут старшие классы (10-11, а затем и 12) превращаются в лицеи. В гимназиях будут учить детей только 9 классов. При этом лицеев будет гораздо меньше, чем школ, где были старшие классы. То есть в части заведений, которые становятся гимназиями, 10,11 классы просто ликвидируются.

По поводу перепрофилирования 9 школ, о которых шла речь на комиссии, споров у депутатов не возникло. Как отметила начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко, в данных школах уже нет 10 и 11 классов. Это заведения общего среднего образования №№ 4, 7, 10, 14, 18, 30, 35, 48, 52.

Напомним, в начале года в Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицее. При этом горожане возмутились, что в ставших гимназиями школах ликвидируются старшие классы.

Как сообщалось ранее, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в Николаеве нельзя полностью соблюдать реформу Минобразования и закрыть 10-11 классы во всех подпадающих под нее школах. Городской голова добавил, что Николаев территориально слишком большой и растянутый город, поэтому оптимизация сети заведений среднего образования здесь должна происходить со своими особенностями.

В начале февраля 2022 года в Николаеве разразился конфликт вокруг вопроса реорганизации общеобразовательных школ в лицеи и гимназии. В частности, к депутатам обратились представители школ №42 и №56 в Ингульском районе. По этим учреждениям окончательное решение не принято — утверждать новую форму будут депутаты горсовета. Однако управление образования намерено представлять проект решения, согласно которому школа №42 станет лицеем с 10-11 классами, а №56 — гимназией. Педагогический и родительский коллективы последней категорически не согласны с этим и считают, что их школа ничем не хуже, а по некоторым параметрам вообще больше подходит на роль лицея, чем 42.