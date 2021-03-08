Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в Николаеве нельзя полностью следовать реформе Минобразования и закрыть 10-11 классы во всех школах, которые под нее попадают.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— У нас сегодня по реформе есть определенное количество детей, которые могут учить в 10-11 классах. Это делается, в первую очередь, для того, чтобы не тратить деньги на учителей, которые будут учить 2-4-5-10 детей, а чтобы был полноценный класс. А с другой стороны, чтобы можно было сделать полноценный учебный процесс — нормальные кабинеты физики, химии и т.д. Для этого нужно деньги из финансирования этих неполных классов направить на финансирование нормально укомплектованных, — сказал он.

Городской голова добавил, что Николаев территориально слишком большой и «растянутый» город, поэтому оптимизация сети учреждений среднего образования здесь должна проходить со своими особенностями.

— У Николаева есть одна интересная черта, которая очень подходит этой реформе. А именно то, что Николаев очень растянутый город. Фактически, мы занимались объединением громад до того, как это стало мейнстримом. Все объединяют, а у нас уже все объединено. Отдаленные микрорайоны, такие как Коренихи, Матвеевка, Терновка и т.д. У нас невозможно, чтобы дети из Терновки ходили в 51 школу (в микрорайоне Соляные, — прим.) — она всех не вместит, они и так переполнена. С другой стороны, мы должны думать о детях, — отметил мэр.

Поэтому, по его мнению, нужно реформировать школы экстерриториально. Он добавил, что власти должны либо организовать подвоз учеников из других районов, либо оставлять/открывать старшие классы в школах микрорайонов, где достаточное количество детей.

— Мы сейчас работаем над этим. Мы будем предлагать Министерству образования свои предложения. Они не обязательно будут отталкиваться от количественных показателей, — сказал городской голова.

Александр Сенкевич добавил, что сейчас расходы на образование составляют почти половину городского бюджета. По его мнению, центральная власть планирует в дальнейшем перевести учреждения образования на систему, подобную той, которую ввели при медреформе, чтобы сократить расходы.

Ранее начальница управления образования Анна Лычко рассказала о том, как будет проходить процесс реструктуризации школ Николаева в связи с изменениями в законодательстве.