Начальница управления образования Анна Лычко рассказала о том, как будет проходить процесс реструктуризации школ Николаева в связи с изменениями в законодательстве.

Об этом шла речь 26 января на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Перед членами комиссии выступила начальник управления образования Николаевской области Анна Лычко с докладом о состоянии сферы образования и приоритетах его преобразования в Николаеве. Специалист рассказала, что к 28 сентября 2022 года должно закончиться переоформление учредительных документов образовательных учреждений. В законе также четко прописано, что должен в себе содержать устав. Он должен содержать информацию о статусе формы собственности, организационную правовую форму и тип заведения. Анна Лычко отдельно указала, какие изменения коснутся образовательных учреждений в Николаеве.

— 16 января 2020 года был принят закон о полном среднем образовании. Закон о среднем образовании определяет, что начальное образование длится 4 года, базовое среднее образование длится пять лет, профильное среднее образование - три года. Статья 35 закона о полном среднем образовании предусматривает уже типы образовательных учреждений. Основные типы образовательных учреждений: начальная школа - обеспечивает получение начального образования, гимназия - обеспечивает получение базового среднего образования, лицей обеспечивает получение профильного среднего образования. В лицее должны быть созданы и функционировать не менее четырех 10-х классов. Это минимальное значение. Начальная школа функционирует как отдельное юридическое лицо или как структурное подразделение гимназии. Гимназия и лицей функционируют как отдельные юридические лица. То есть начальная школа может входить в состав гимназии, всего в гимназии могут обучаться ученики 1-9 классов. Если говорить за лицей, то в законе четко прописано, что лицей должен быть полностью отделенным. То есть 10-12 классы - это отдельное юридическое лицо. Или, как исключение, по решению учредителя лицей может обеспечивать получение базового среднего образования. Таким образом, лицей может быть с 5 по 12 класс, начальных классов в нем не может быть в принципе, - отметила Анна Лычко.

После этого Анна Лычко объяснила специфику грядущих изменений для Николаевской области, сравнив минимально необходимые показатели с нынешним положением в городской сфере образования.

— Ключевой вопрос - четыре класса должно быть в лицее на параллели. В Николаеве по одному 10 классу имеют двадцать заведений - 33% от общего количества. В четырех из них меньше 25 учеников в единственном 10 классе. По одному 11 классу имеют 26 заведений - 43%. В 12 из них меньше 25 учеников. Средняя наполняемость классов по городу – 28 детей. В отдаленных районах города есть 10-11 классы, в которых обучается меньше 20 человек. Максимум 25. Такие школы существенно влияют на общую наполняемость по городу. По два 10 класса имеют - 36% учебных заведений. Два 11 класса есть в 22 заведениях. По три 10 класса и три 11 класса имеют 5 заведений. По четыре 10 класса имеют 2 заведения, это то, чего требует закон. По четыре 11 класса имеют два заведения – школа №22 и муниципальный коллегиум. Отсутствуют учащиеся 10 классов в одиннадцати школах. Отсутствуют учащиеся 11 классов в трех учреждениях, - сказала голова гороно.

После выступления представителя управления образования проблемный вопрос прокомментировала глава комиссии по социально-гуманитарным вопросам Анна Норд. Она попросила депутатов разработать стратегию сохранения большинства школ в отдаленных районах Николаева, иначе учебный процесс для детей будет критически нарушен. Анна Норд также напомнила, что грядущий ремонт Варваровского моста может заблокировать от города целый микрорайон, дети из которого не смогут добираться в центр города на уроки.

— Я хотела обратить ваше внимание, что это будет скоро - в 2022 году. На сентябрь 2022 мы должны подготовить новую структуру сети образования. Для того чтобы иметь новую структуру сети, нам нужно определиться в этом 21 году, какие заведения мы оставляем лицеями, какие гимназиями, а какие начальными школами. Расчет на сегодня меня на первый взгляд просто шокировал. Потому что сегодня из 67 школ - 57 школ у нас школы с базовым средним образованием. И мы должны оставить 10-12 школ в соответствии с нормами, которые нам сегодня устанавливает законодательство. Я хотела отметить, что город Николаев очень растянут по площади. И есть отдаленные районы, из которых детям будет очень сложно добираться. Мне кажется, что мы должны ставить на первую полосу, с одной стороны, обеспечение закона, а с другой стороны, обеспечение прав этих детей, живущих в отдаленных районах. Это Варваровка, это Терновка. Это Матвеевка, это Корениха. Там у нас школы с одним или двумя классами десятыми и одиннадцатыми. Но я себе не представляю, как мы будем с вами организовывать услугу подвоза. Это будет очень трудно, дорого, эти районы находятся в разных направлениях, мы не можем держать один или два автобуса, которые будут возить детей, исходя из восьмичасового дня, с одного удаленного района в центр, и с другой территории - в центр. Я себе просто это не представляю. И потом, извините, мост. Если Варваровский мост сейчас встанет на ремонт, как мы будем там обеспечивать услуги обучения. Сегодня - это очень болезненный вопрос. Образование - это базовая потребность нашего населения и мы обязаны обеспечивать этой услугой наших детей, - подчеркнула Анна Норд.

Ранее НикВести сообщали, что депутат Николай Карцев, представляющий «Партию Шария» в Николаевском горсовете, поинтересовался, предоставляются ли услуги переводчика мэрией тем, кто не владеет государственным языком в достаточной мере.