Міністр оборони Рустем Умєров, фото з відритих джерел

Міноборони не підтримало збільшення до 150 днів терміну для оновлення даних військовозобовʼязаними, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.

Відповідний лист міністра оборони Рустема Умєрова надійшов Верховній Раді від 25 червня, який є в розпорядженні УП.

«У Міністерстві оборони України, в межах компетенції, з урахуванням проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додатково опрацьовано проєкт Закону України «Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України »Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних», реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується», – зазначено у документі.

Попередній лист Міністерства оборони від 24.06.2024 № 220/8804 міністр просить залишити без розгляду.

Як відомо, народні депутати подали законопроєкт щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних з 60 до 150 днів. Про підтримку цієї пропозиції з боку Міноборони повідомили його співавтор Володимир Ар'єв та УП з посиланням на джерела.

Ар'єв опублікував лист від міністра оборони Рустема Умєрова, в якому йдеться про підтримку законопроєкту про продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Фото: УП