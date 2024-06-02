Робота Сил Протиповітряної оборони, ілюстративне фото

Впродовж 1 червня російські військові п'ять разів обстрілювали з артилерії та мінометів Очаківську, Степівську та Куцурубську громади Миколаївщини. А у небі над областю цієї ночі захисники збили 11 «Шахедів».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зокерма 1 червня окупанти двічі обстрілювали з мінометів акваторію Очаківської громади — о 07:33 та 19:04. Постраждалих немає.

А о 12:15 ворог атакував Степівську громаду. Уламки поки ще невстановленої ракети впали на відкритій території за межами села. Через вибухову хвилю вибило вікна та пошкодило дах в семи приватних будинках та господарських спорудах. Постраждалих також немає.

Ще о 15:50 та 18:00 окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок одного із обстрілів у селі Іванівка виникла пожежа на території спортивного майданчика школи. Її оперативно ліквідували. Без постраждалих.

У ніч на 2 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих «Шахедів» у Куцурубській громаді загорілися складські приміщення промислового підприємства. Станом на 6 ранку пожежу локалізували. Постраждалих немає.

Всього цієї ночі Сили ППО знищили 24 «Шахеди», з яких – 11 у небі над Миколаївщиною. Захисники збивали ворожі дрони також у Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях. Вночі окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К», зенітною керованою ракетою С-300 та 25 «шахедами».

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.