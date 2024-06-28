Миколаївський глиноземний завод. Фото для ілюстрації

У Фонді державного майна почали підготовку до продажу з аукціону Миколаївського глиноземного заводу, що належав російському олігарху Олегу Дерипасці. Однак назвати терміни, коли підприємство вдасться реалізувати в ФДМУ не можуть.

Про це на брифінгу 28 червня сказав заступник начальника Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Олег Сокол, пишуть «НикВести».

Минулого року тодішній очільник Фонду держмайна, а зараз – міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що на підготовку заводу до приватизації потрібно від 60-90 днів. Зазначимо, що Україна завершила процес націоналізації заводу три місяці тому, у березні 2024 року.

Однак станом на червень 2024 року ФДМУ ще займається прийняттям активу на баланс держустанови.

— Станом на зараз Фонд розпочав проведення робіт по прийняттю цього активу на свій баланс, а далі будуть вирішуватися питання щодо його реалізації, терміни реалізації я вам назвати не можу. З Фондом держмайна виїжджала комісія, було проведено огляд усіх обʼєктів нерухомості та найбільш вагомих обʼєктів рухомого майна, обладнання та транспорту. Фонд готується до прийняття цього активу і будемо далі приймати заходи для його реалізації., — сказав Олег Сокол.

Крім того, як раніше писали «НикВести», попри націоналізацію, директором Миколаївського глиноземного заводу досі значиться російський менеджер Віктор Кожевніков.

Віктор Кожевніков формально досі очолює МГЗ, скриншот з YouControl

«НикВести» запитали у Олега Сокола, чому ФДМУ до цих пір не змінив відомості про директора підприємтсва. Він припустив, що Фонд ще не встиг оновити дані у реєстрі державного майна.

— На скільки я знаю, там виконуючий обовʼязки Олексій Медвідь. Був проведений огляд обʼєкта, де я також брав участь, то представляв підприємство саме Олексій Медвідь. Мабуть, ще не внесені зміни саме до реєстру, бо по факту там інший директор, — сказав Олег Сокол.

Як раніше писали «НикВести» на цей час, згідно з рішенням Загальних зборів, обов'язки генерального директора виконує Олексій Медвідь, провідний інженер з експлуатації обладнання декомпозиції, про що ФДМУ повідомив у відповіді на наш інформаційний запит. Чоловік фактично керує заводом ще з 1 червня 2022 року.

Зазначимо, що Миколаївський глиноземний завод є найбільшим об'єктом націоналізації в Україні. До повномасштабного вторгнення він належав російському олігарху Олегу Дерипасці.

Націоналізація Миколаївського глиноземного заводу

Нагадаємо, у 2023 році було прийняте рішення про націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу, який належав російському олігарху Олегу Дерипасці.

Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Минулого року тодішній очільник Фонду держмайна, а зараз – міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що на підготовку заводу до приватизації потрібно від 60-90 днів. Зазначимо, що Україна завершила процес націоналізації заводу три місяці тому, у березні 2024 року. Однак, наразі у Фонді державного майна не можуть сказати, скільки часу ще необхідно для приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

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Зазначимо, що 28 червня заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих констатувала, що російські бізнесмени можуть оскаржити у міжнародних судах рішення щодо конфіскації та націоналізації їхніх активів в Україні.