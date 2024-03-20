Миколаївський глиноземний завод, фото з відкритих джерел

Україна завершила націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав росіянину Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на аналітичну систему Contr Agent.

Ще у 2023 році Вищий антикорупційний суд постановив стягнути підприємство в дохід держави в межах санкцій проти Олега Дерипаски, а з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Раніше корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу належали компаніям «Алюміній України» (13,96%) та «Гуардон Україна» (86,04%). Тепер вони виведені з переліку засновників, хоча їх також націоналізували й передали у власність Фонду держмайна.

З червня 2022 року до лютого 2024 року корпоративні права МГЗ перебували під арештом, завод останні два роки не працює. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім казав, що на МГЗ залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Нагадаємо, що 30 січня 2023 в Офісі генпрокурора повідомили про арешт 32 мільйонів гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Мова йде про Миколаївський глиноземний завод, який входить до холдингу російського олігарха Олега Дерипаски.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Водночас алюмінієвий гігант «РУСАЛ», яким володіє російський олігарх Олег Дерипаска, пов'язав призупинення виробництва на Миколаївському глиноземному заводі зі зниженням чистого прибутку у першому півріччі 2022 року.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) раніше заявляло, що не змогло взяти в управління Миколаївський глиноземний завод.

При цьому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.