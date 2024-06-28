Пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Будинок по вулиці Космонавтів, 132, в Інгульському районі Миколаєва, який постраждав від ракетного удару у 2022 році, досі не відремонтували.

Про це у четвер, 27 червня, повідомив депутат Миколаївської міськради Максим Коваленко під час засідання сесії, пишуть «НикВести».

В будинок влучив російський снаряд, що призвело до руйнувань плити та кріплення з 9 по 7 поверх, а також зміщення основних конструкцій будівлі.

Після того, як технічне обстеження підтвердило значні пошкодження і необхідність комплексного ремонту, департамент ЖКГ з третьої спроби уклав контракт на 6,7 мільйонів гривень з підрядником «Капіталжитлобуд» до кінця 2023 року. Підрядник мав розібрати покриття підлог, відремонтувати стіни, відремонтувати покрівлю, відновити плити перекриття, відремонтувати балкони, козирки, встановити нові віконні блоки та двері, улаштувати тепло- та звукоізоляцію, відремонтувати електроосвітлення, провести благоустрій території.

Однак у грудні 2023 року стало відомо про те, що підрядник не встиг завершити ремонт пошкодженого обстрілом будинку до початку зими.

В департаменті ЖКГ запевняли, що, затримка в ремонті виникла через довготривалу процедуру, гроші на виконання робіт були забезпечені на 2024 рік, договір з підрядником продовжили. Однак від 6 березня цей договір закрили, а підряднику виплатили 1,4 мільйони гривень. Відповідні зміни були затверджені додатковою угодою від 6 березня 2024 року.

Скриншот документа з ProZorro

— В Інгульскому районі є будинок Космонавтів,132 у 2022 році туди потрапив «Смерч» або «Град» і пробило три поверхи, будинок пройшов техобстеження, там виявлено що його частина аварійна. У 2023 році був заключений договір між підрядником і департаментом ЖКГ, але все закінчилось тільки замазкою швів і договір було розірвано, хоча там потрібно було багато робити. У 2024 році також було відіграно тендер, але не було жодної пропозиції надано. Потім мені надійшов лист де було заявлено, що грошей немає і живіть люди з цією проблемою. Я вважаю, що так не може бути. Там протікає дах, тому що дірка в 1,5 метра, яка проходить через три поверхи. Якщо у нас буде перерозподіл бюджету за результатами 1 півріччя, я вважаю, що ми можемо винайти гроші і закрити такі аварійні потреби. Підрядник, мабуть побачив обсяг робіт і відмовився, і ДЖК розірвав договір, але нового підрядника не знайшов, — повідомив Максим Коваленко.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич надав протокольне доручення ДЖКГ до вівторка, 2 липня, надати конкретні пропозиції щодо об'єкта і доповісти депутатам.

На наступний день після засідання сесії, у п'ятницю, 28 червня, департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради повторно оголосив тендер на капремонт багатоквартирного будинку по Космонавтів, 132. Попередньо роботи оцінили у 5,1 мільйона гривень. Аукціон запланований на 25 вересня. Переможець повинен буде закінчити роботи до 15 липня поточного року.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще чотирма будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Янтарна, 67, Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В. А в травні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив тендер на відновлення будинку по вулиці Самойловича, 8А.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».