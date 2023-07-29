Наслідки обстрілу багатоповерхівки на Адміральській, жовтень 2022 року

У центрі Миколаєві відремонтують п'ятиповерхівку, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про багатоповерхівку за адресою вулиця Адміральська, 21. Російська ракета влучила у будинок в ніч проти 1 жовтня 2022 року. Тоді ракета зруйнувала частину четвертого і п'ятого поверхів пʼятиповерхівки.

Торги на капітальний ремонт цієї багатоповерхівки 27 липня оголосив Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. На ремонт будинку у центрі міста планують витратити 9,2 мільйони гривень.

Роботи передбачають спочатку демонтаж зруйнованого даху та внутрішніх частин будівлі, а потім: встановлення металопластикових вікон, встановлення дверних блоків, зашивку балконів, встановлення протипожежних люків, мурування внутрішніх та зовнішніх стін при висоті поверху до 4 метрів, встановлення перекриттів із залізобетонних плит, ремонт покрівлі та інші загальнобудівельні та оздоблювальні роботи.

Усі ці роботи підрядник має виконати до 10 жовтня 2023 року. Початок аукціону заплановано на 4 серпня.

Нагадаємо, що це не перший випадок влучення російської ракети у житлові будинки у центрі Миколаєва. Нещодавно, в ніч проти 20 липня, росіяни вдарили у триповерховий житловий будинок по вулиці Адміральській. Тоді загинуло літнє подружжя, ще 19 осіб — постраждали, серед них пʼять дітей.

Пізніше заступник міського голови Анатолій Петров повідомив «НикВести», що триповерховий будинок планують знести, оскільки «70% будівлі не підлягає відновленню».