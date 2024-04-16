Пошкоджена обстрілом багатоповерхівка у Миколаєві, фото «НикВести»

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень.

Про це у коментарі «НикВести» повідомили заступники директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Артем Сапожник та Ігор Набатов.

Наразі у місті відновлюють шість багатоповерхівок, які були зруйновані внаслідок ракетного удару, сказав Артем Сапожник. Це будинки за адресами: Райдужна 59, Райдужна 61, Адміральська 36, Ясна Поляна 1А, Архітектора Старого 10Б, Адміральська 21.

— Плани грандіозні. Хочеться зробити якомога більше. На сьогодні ми відновлюємо шість житлових будинків, там тривають роботи.У нас є фінансовий ресурс – близько 45 мільйонів гривень. Але у цих грошах є й ті будинки, по яким ми, наприклад, робимо покрівлю. Тобто це взагалі на статтю капітального ремонту, – сказав він.

Цього року планують розпочати відновлення ще трьох будинків: оголосити тендер, обрати підрядника та укласти договір, додали в депаратменті: «Будемо намагатися встигнути до кінця цього року, але це плани».

Водночас ще 8 будинків, з яких вже розроблено проєктну документацію, планують відновити за кошти донорів з допомогою Міністерства з розвитку громад, територій та інфраструктури.

— Це значно пошкоджені будинки, там буде пряме влучання. Серед них є проспект Миру 70А, проспект Миру 70Б, Адміральська 21, Крилова 12/2, Набережна 27, Херсонське шосе 92. Це будинки, по яким розроблені ПКД, але фінансування недостатньо, – сказав Ігор Набатов.

Загалом у Миколаєві відновили близько 30% пошкоджених або зруйнованих будинків, сказав Артем Сапожник. Зокрема, минулоріч повністю відновили чотири зруйновані багатоповерхівки, в семи – капітально відремонтували покрівлю. Ще 132 будинки, які мали незначні пошкодження, відновили поточним ремонтом.

Водночас минулого року департамент ЖКГ розробив 24 проєктні документації на відновлення будинків, сказав Артем Сапожник: «Це будинки, які мають значну ступінь пошкодження. А також ми провели біля 100 технічних обстежень».

— Минулого року ми дійсно хотіли відремонтувати більшу кількість будинків. Чотири будинки ми відновили повноцінно, відновлення ще одного будинку ми почали минулого року, але ще не завершили. Тому що у процесі зʼясувалося, що там треба додаткові роботи і це потребувало часу. Але ми будемо займатися цим у поточному році, – сказав він.

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Нагадаємо, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

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