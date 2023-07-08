У Миколаєві розпочали відновлення першої пошкодженої багатоповерхівки коштом міського бюджету. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.
Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний.
— В таких розмірах це перша багатоповерхівка. Раніше були в нас поточні роботи, їх було вже багато. А капітальний ремонт під час війни – це перший, – додає він.
За його словами, підрядник повинен був розпочинати роботи ще минулого тижня. Однак на прохання мешканців багатоповерхівки їх відклали, щоб внести деякі корективи.
— Було таке, що на час обстеження пошкодження (квартир, – прим.) ще були, а станом на зараз люди вже виконали ці роботи своїми силами. Тому було прохання зробити уточнення та внести деякі корективи. Підрядна організація разом з нашими технічними спеціалістами та проєктантом вже закінчує поквартирний обхід й вносить коригування, – повідомив він.
Роботи підрядник має розпочати «у гіршому випадку» вже цього понеділка, 10 липня, повідомив Дмитро Бездольний.
— Проте, що стосується даху, то ремонт розпочали ще минулого тижня. Завершити роботи планують у кінці серпня. Це плановий термін загальнобудівельних робіт: мається на увазі ремонт покрівлі будинку, виходу з підʼїзду та покрівлі над ним, яка теж була зруйнована, а ще деякі роботи по фасаду та водній системі водостоку і безпосередньо роботи по квартирах, – зауважує він.
Нагадаємо, росіяни вдарили ракетами по будинку на Крилова, 8 17 червня 2022 року. Тоді одна людина загинула на місці. Ще шестеро постраждали.
У квітні 2023 року Департамент житлово-комунального господарства міської ради оголосив тендер на капітальний ремонт цього будинку, однак спершу підрядника не знайшли і довелося оголошувати повторні торги вже у травні.
Раніше також повідомлялося, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва виділили 40 мільйонів гривень.
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У Миколаєві розпочали відновлення першої пошкодженої багатоповерхівки коштом міського бюджету. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.
Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний.
— В таких розмірах це перша багатоповерхівка. Раніше були в нас поточні роботи, їх було вже багато. А капітальний ремонт під час війни – це перший, – додає він.
За його словами, підрядник повинен був розпочинати роботи ще минулого тижня. Однак на прохання мешканців багатоповерхівки їх відклали, щоб внести деякі корективи.
— Було таке, що на час обстеження пошкодження (квартир, – прим.) ще були, а станом на зараз люди вже виконали ці роботи своїми силами. Тому було прохання зробити уточнення та внести деякі корективи. Підрядна організація разом з нашими технічними спеціалістами та проєктантом вже закінчує поквартирний обхід й вносить коригування, – повідомив він.
Роботи підрядник має розпочати «у гіршому випадку» вже цього понеділка, 10 липня, повідомив Дмитро Бездольний.
— Проте, що стосується даху, то ремонт розпочали ще минулого тижня. Завершити роботи планують у кінці серпня. Це плановий термін загальнобудівельних робіт: мається на увазі ремонт покрівлі будинку, виходу з підʼїзду та покрівлі над ним, яка теж була зруйнована, а ще деякі роботи по фасаду та водній системі водостоку і безпосередньо роботи по квартирах, – зауважує він.
Нагадаємо, росіяни вдарили ракетами по будинку на Крилова, 8 17 червня 2022 року. Тоді одна людина загинула на місці. Ще шестеро постраждали.
У квітні 2023 року Департамент житлово-комунального господарства міської ради оголосив тендер на капітальний ремонт цього будинку, однак спершу підрядника не знайшли і довелося оголошувати повторні торги вже у травні.
Раніше також повідомлялося, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва виділили 40 мільйонів гривень.