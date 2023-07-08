У Миколаєві розпочали відновлення першої пошкодженої багатоповерхівки коштом міського бюджету. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний.

— В таких розмірах це перша багатоповерхівка. Раніше були в нас поточні роботи, їх було вже багато. А капітальний ремонт під час війни – це перший, – додає він. За його словами, підрядник повинен був розпочинати роботи ще минулого тижня. Однак на прохання мешканців багатоповерхівки їх відклали, щоб внести деякі корективи. — Було таке, що на час обстеження пошкодження (квартир, – прим.) ще були, а станом на зараз люди вже виконали ці роботи своїми силами. Тому було прохання зробити уточнення та внести деякі корективи. Підрядна організація разом з нашими технічними спеціалістами та проєктантом вже закінчує поквартирний обхід й вносить коригування, – повідомив він. Роботи підрядник має розпочати «у гіршому випадку» вже цього понеділка, 10 липня, повідомив Дмитро Бездольний.