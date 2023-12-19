Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва планує відновити ще дві постраждалі від російських обстрілів багатоповерхівки за адресами Райдужна 61 та Космонавтів 142-В.

Відповідні тендери було оприлюднено на сайті публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Відновити багатоповерхівку на Райдужній 61 збираються до 20 травня 2024 року. На ці роботи передбачено 5,5 мільйона гривень. Підрядник повинен буде виконати демонтажні та загальнобудівельні роботи, облаштувати пандуси, встановити пластикові вікна та двері, а також зробити укоси.

Роботи з відновлення багатоповерхівки на Космонавтів 142-В оцінили в 3,4 мільйона гривень. Підрядник повинен буде до 1 травня 2024 року виконати демонтажні роботи, відновити пошкоджені стіни, встановити перекриття, облаштувати підлогу, встановити двері, облаштувати пандуси та інше.

До цього Департамент ЖКГ двічі оголошував торги на відновлення цієї багатоповерхівки. Однак вперше їх довелося скасувати через те, що учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, яке вимагав замовник. Після цього торги оголосили повторно, але вони також не відбулися.

Нагадаємо, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва цього року виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

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