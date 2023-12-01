Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради повторно оголосив тендер на ремонт будинку по вулиці Космонавтів, 142-В, який було пошкоджено під час російських обстрілів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Очікувана вартість робіт складає 3 мільйони 433 тисячі 426 гривень. До 8 грудня потенційні учасники можуть подавати свої пропозиції.

Минулого разу торги довелося скасувати через те, що учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, яке вимагав замовник.

Фото іллюстраційне

Ремонтні роботи необхідно виконати до 5 травня 2024 року. Зокрема, підрядник має виконати демонтаж вікон, дверей, відремонтувати стіни та перекриття, встановити нові вікна та двері, встановити пандус, зробити нове освітлення.

Також в умовах зазначено, що підрядник повинен нанести дорожню розмітку, вимостити плиткою тротуари, відремонтувати сходи.

Нагадаємо, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва цього року виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

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Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Також міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.