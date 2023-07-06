На відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва виділили 40 мільйонів гривень.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор міського Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний.

Наразі, каже він, готуються проєкти з відновлення частини багатоповерхівок – вони мають бути готові вже у липні цього року.

— Багато людей питають, чому прильоти були ще минулого року, а ми проєктуємо тільки зараз. Тому що до кінця року ми не могли замовляти проєктування, оскільки тільки в грудні ми вийшли з зони бойових дій. Якщо брати Київ, то вони вийшли раніше й, відповідно, могли розпочати роботи раніше. Потім у нас тривав процес пошуку проєктантів, адже не так багато людей мають достатньо кваліфікації з відновлення будинків після влучання ракети, – розповів Дмитро Бездольний.

Він додав, що цього року Департамент ЖКГ проситиме ще 40 мільйонів гривень на відновлення багатоповерхівок, оскільки наявних коштів наразі недостатньо.

— Близько 40 мільйонів гривень (виділили з міського бюджету на відновлення багатоповерхівок цього року, – прим.), але цього замало і ми будемо просити на сесії додатково ще 40 мільйонів. Ми розуміємо, що цього теж буде недостатньо, але освоїти більше за цей залишок часу ми не встигнемо. Тому на увесь обсяг (пошкоджених будинків, – прим.) ми й не просимо кошти. Зараз намагаємося запускати у роботу ті будинки, які зазнали найбільшої руйнації, – сказав директор Департаменту.

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