Пошкоджений будинок на Аляудах, 2 у Миколаєві. Скриншот з відео.

Департамент житлово-комунального господарства очікує результати технічного звіту, щоб вирішити економічну доцільність відновлення будинку за адресою Аляуди, 2 у Миколаєві.

Про це сказав заступник директора департаменту Артем Сапожник у коментарі «НикВести».

Раніше «НикВести» писали, як у серпні 2022 року у цей будинок влучило три російські ракети. З того моменту люди живуть у будинку без повноцінного даху — на його місці брезент та плівка, які вже навіть не рятують від опадів.

Зараз ДЖКГ вирішують питання економічної доцільності відновлення цього будинку.

— Ми плануємо рухатися в іншому напрямку, тому що цей будинок дореволюційної побудови. Він побудований з матеріалів, які вже не використовуються. І навіть якщо вкласти бюджетні гроші на його відновлення, в результаті ми отримаємо будинок, який в подальшому потребуватиме значних бюджетних коштів на ремонт. Відновлення будинку до того стану, який був, все одно не знімає питання його аварійності: стіни, стеля та інші конструктивні елементи потребували ремонту і без прильоту, — сказав Артем Сапожник.

Пошкоджений будинок на Аляудах, 2 у Миколаєві. Скриншот з відео. Пошкоджений будинок на Аляудах, 2 у Миколаєві. Скриншот з відео.

Для того, щоб вирішити чи є сенс відновлювати будинок департамент замовив розроблення технічного звіту. Якщо за результатами звіту виявиться, що відновлення зруйнованого будинку недоцільно — його мешканці зможуть отримати житлові сертифікати в рамках програми «єВідновлення». Якщо ремонт будинку буде обґрунтовано – його проведуть. За попередніми розрахунками департаменту, на це знадобиться 5-6 мільйонів гривень.

— Ми маємо отримати цей звіт до 1 липня, це питання не є довгостроковим. Справа не в тому, що ми не хочемо витрачати бюджетні кошти, ми просто розуміємо це не допоможе досягти бажаного результату. Можливо, це буде навіть краще для тих людей, які там живуть. Коли ми спілкувалися з місцевими мешканцями, вони розуміли, що це один із варіантів, — додав Артем Сапожник.

До того часу, поки питання відновлення будинку не вирішено місцеві можуть звернутися до департаменту, щоб замінити на даху плівку та брезент.

— Це можна вирішити. Вони можуть звернутися, ми будемо виїжджати та дивитися яка там ситуація, — запевнив він.

Нагадаємо, як у січні перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».