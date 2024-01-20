Зруйнований ракетою будинок у Миколаєві

Перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

Загалом наразі комісія розглянула 105 заявок від миколаївців, чиє житло було зруйноване, на отримання такої компенсації. З них 66 – вже погоджено.

«Програма працює. І це добре. Поступово люди отримуватимуть сертифікати і зможуть придбати житло», – додав мер.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Раніше повідомлялося, що Миколаївщина — у пʼятірці областей-лідерів, де подали найбільше заявок за програмою «єВідновлення» – 1555. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

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