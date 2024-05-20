У Вознесенську у понеділок вдень, 20 травня, водій автомобіля «ГАЗель» злетів з переправи та впав у воду.

Відео інфиденту опубліковано у Viber-групі ДТП та шляхи Миколаєва та області.

Подія трапилась на насипній дамбі побудованій на річці Мертвовод у якості об'їзду біля підірваного мосту.

За словами жителів, водій встиг вистрибнути з машини в момент падіння. Що саме було причиною ДТП наразі невідомо. Рух переправою наразі врегульовано.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Р-06 «Благовіщенське — Миколаїв» сталась дорожньо-транспортна аварія за участю легкового автомобіля Renault Kangoo та вантажівки Scania.