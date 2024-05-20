Збарні України з фехтування

Миколаївська шаблістка Ольга Харлан у складі збірної України з фехтування здобула перемогу на Кубку світу.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Нагадаємо, що в болгарському Пловдиві на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях Ольга Харлан здобула срібло в індивідуальних змаганнях шаблісток

Після цього,українська четвірка у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової виборола командне золото на останньому перед Олімпіадою Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок.

На шляху до найвищої сходинки п'єдесталу підопічні Євгенія Стаценка та Андреа Теренціо здобули чотири перемоги: в 1/8 — над Алжиром (45:35), в 1/4 — над США (45:38), в 1/2 — над першим номером посіву збірною Франції (45:38).

У напруженому фінальному протистоянні українки взяли гору над головною несподіванкою турніру — збірною Іспанії. Виходячи на заключний бій за рахунку 37:40, наша олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вирвала для команди перемогу (45:43).

Як відомо, минулого року миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.