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Миколаївщина у 2024 році поповнила бюджет майже на ₴1,1 млрд військового збору

Миколаївщина забезпечила до бюджету ₴1,1 млрд військового збору, фото «МикВісті»Миколаївщина забезпечила до бюджету ₴1,1 млрд військового збору, фото «МикВісті»

Жителі та бізнес Миколаївської області у 2024 році перерахували до державного бюджету близько 1,1 мільярда гривень військового збору.

Про це повідомили у Державній податковій службі в Миколаївській області.

За даними податківців, це на 186,7 мільйона гривень, або 20,7%, більше, ніж у 2023 році.

Раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення військового збору та податку на додану вартість.

Також слід зазначити, що у Миколаєві протягом 2024 року зареєстровано 442 виконавчих провадження щодо стягнення податкових боргів. Це один із найнижчих показників серед регіонів України.

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