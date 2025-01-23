Миколаївщина у 2024 році поповнила бюджет майже на ₴1,1 млрд військового збору
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- Марія Хаміцевич
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16:12, 23 січня, 2025
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Жителі та бізнес Миколаївської області у 2024 році перерахували до державного бюджету близько 1,1 мільярда гривень військового збору.
Про це повідомили у Державній податковій службі в Миколаївській області.
За даними податківців, це на 186,7 мільйона гривень, або 20,7%, більше, ніж у 2023 році.
Раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення військового збору та податку на додану вартість.
Також слід зазначити, що у Миколаєві протягом 2024 року зареєстровано 442 виконавчих провадження щодо стягнення податкових боргів. Це один із найнижчих показників серед регіонів України.
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