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У Миколаєві одна з найнижчих податкових заборгованостей в Україні: зареєстровано 442 провадження

В Україні у 2024 році відкрили 25,2 тисячі податкових проваджень. Фото freepik.com для ілюстраціїВ Україні у 2024 році відкрили 25,2 тисячі податкових проваджень. Фото freepik.com для ілюстрації

У Миколаєві протягом 2024 року зареєстровано 442 виконавчих провадження щодо стягнення податкових боргів. Це один із найнижчих показників серед регіонів України.

Про це свідчать дані ресурсу Опендатабот.

Для порівняння, в Одеській області кількість таких проваджень досягла 1081, що вдвічі більше, ніж у Миколаєві. Лідером за найменшою кількістю проваджень є Чернівецька область із 106 випадками, друге місце посідає Донецька область — 225, а третє Волинська — 292.

Де відкрито найбільше податкових проваджень. Скриншот з ОпендатаботДе відкрито найбільше податкових проваджень. Скриншот з Опендатабот

Найвищий рівень податкової заборгованості зафіксовано у столиці. У Києві відкрито 5,7 тисячі проваджень, що становить 23% від загальної кількості по країні. На другому місці — Дніпропетровська область із 4,5 тисячі проваджень (18%), а на третьому — Запорізька область, де зареєстровано 1,3 тисячі таких випадків.

Загалом кількість податкових проваджень в Україні значно зросла порівняно з довоєнним періодом. У 2024 році зареєстровано 25 225 проваджень, тоді як у 2021 році їх було 20 691. У 2022 році цей показник знизився до 14 833, а у 2023 році — зріс до 22 233.

Як змінювалася кількість податкових проваджень за роками. Скриншот з ОпендатаботЯк змінювалася кількість податкових проваджень за роками. Скриншот з Опендатабот
нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто не зможе розвиватися без податкових пільг від держави, адже через високі ризики для бізнесу Миколаїв не приваблює інвесторів і поступається іншим регіонам України.

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