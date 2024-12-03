У Миколаєві одна з найнижчих податкових заборгованостей в Україні: зареєстровано 442 провадження
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- Олена Козубовська
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12:30, 03 грудня, 2024
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У Миколаєві протягом 2024 року зареєстровано 442 виконавчих провадження щодо стягнення податкових боргів. Це один із найнижчих показників серед регіонів України.
Про це свідчать дані ресурсу Опендатабот.
Для порівняння, в Одеській області кількість таких проваджень досягла 1081, що вдвічі більше, ніж у Миколаєві. Лідером за найменшою кількістю проваджень є Чернівецька область із 106 випадками, друге місце посідає Донецька область — 225, а третє Волинська — 292.
Найвищий рівень податкової заборгованості зафіксовано у столиці. У Києві відкрито 5,7 тисячі проваджень, що становить 23% від загальної кількості по країні. На другому місці — Дніпропетровська область із 4,5 тисячі проваджень (18%), а на третьому — Запорізька область, де зареєстровано 1,3 тисячі таких випадків.
Загалом кількість податкових проваджень в Україні значно зросла порівняно з довоєнним періодом. У 2024 році зареєстровано 25 225 проваджень, тоді як у 2021 році їх було 20 691. У 2022 році цей показник знизився до 14 833, а у 2023 році — зріс до 22 233.
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