Миколаївські шаблістки здобули золото на юніорському чемпіонаті України
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- Світлана Іванченко
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16:25, 22 січня, 2025
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У вівторок, 21 січня, миколаївські шаблістки вибороли перше місце на юніорському чемпіонаті України, що проходить у Києві. Це вже друга нагорода для Вікторії Коротченко на цих змаганнях.
Як повідомили у Національній федерації фехтування України, разом із Вікторією золото здобули Володимира Бабенко, Марина Петричко та Анастасія Цап.
Спочатку миколаївські спортсменки вибороли перемогу у черкаських суперниць з рахунком 45:39. А згодом здобули золото у поєдинку проти київської команди: 45:44.
«Розіграний останній комплект нагород у фехтуванні на шаблях в рамках юніорського чемпіонату України, що триває в Києві. Найсильніших в командній першості визначили дівчата. Відзначимо, що вони тримали інтригу до останнього, обидва медальні поєдинки завершилися з різницею в один удар», — розповіли у Федерації.
Раніше повідомлялось, що миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко втретє стала чемпіонкою України серед юніорів.
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