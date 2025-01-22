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Миколаївські шаблістки здобули золото на юніорському чемпіонаті України

Миколаївські шаблістки на юніорському чемпіонаті України з фехтування. Фото Дмитра ПутінцеваМиколаївські шаблістки на юніорському чемпіонаті України з фехтування. Фото: Дмитра Путінцева

У вівторок, 21 січня, миколаївські шаблістки вибороли перше місце на юніорському чемпіонаті України, що проходить у Києві. Це вже друга нагорода для Вікторії Коротченко на цих змаганнях.

Як повідомили у Національній федерації фехтування України, разом із Вікторією золото здобули Володимира Бабенко, Марина Петричко та Анастасія Цап. 

Спочатку миколаївські спортсменки вибороли перемогу у черкаських суперниць з рахунком 45:39. А згодом здобули золото у поєдинку проти київської команди: 45:44.

«Розіграний останній комплект нагород у фехтуванні на шаблях в рамках юніорського чемпіонату України, що триває в Києві. Найсильніших в командній першості визначили дівчата. Відзначимо, що вони тримали інтригу до останнього, обидва медальні поєдинки завершилися з різницею в один удар», — розповіли у Федерації.

Раніше повідомлялось, що миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко втретє стала чемпіонкою України серед юніорів.

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