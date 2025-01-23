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Фехтувальники з Миколаївщини вибороли призові місця на юніорському чемпіонаті України

Нагородження переможців чемпіонату з фехтування. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАНагородження переможців чемпіонату з фехтування. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Фехтувальники з Миколаївщини вибороли призові місця на юніорському чемпіонаті України. Золото здобув Єлізар Дирда, срібло — у Артема Коржовий-Лернер.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА, 22 січня на змаганнях були розіграні індивідуальні нагороди в дисципліні фехтування на рапірах.

Зазначається, що чемпіоном став Єлізар Дирда, який у фіналі переміг свого земляка Артема Коржового-Лернера з рахунком 15:10. Артем — срібний призер.

На шляху до фіналу Єлізар переміг Олександра Корная (15:7), Івана Ілляшева (15:4), Кирила Калачова (15:2) та Андрія Сімонова (15:12).

Змагання з фехтування на рапірах. Фото: Федерація фехтування УкраїниЗмагання з фехтування на рапірах. Фото: Федерація фехтування України
Нагородження переможців чемпіонату з фехтування. Фото: Федерація фехтування УкраїниНагородження переможців чемпіонату з фехтування. Фото: Федерація фехтування України
Миколаївські чемпіони з фехтування. Фото: Федерація фехтування УкраїниМиколаївські чемпіони з фехтування. Фото: Федерація фехтування України
Миколаївські чемпіони з фехтування. Фото: Федерація фехтування УкраїниМиколаївські чемпіони з фехтування. Фото: Федерація фехтування України
Миколаївські чемпіони з фехтування. Фото: Федерація фехтування УкраїниМиколаївські чемпіони з фехтування. Фото: Федерація фехтування України

Нагадаємо, що миколаївські шаблістки здобули золото на юніорському чемпіонаті України. Крім того, миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко втретє стала чемпіонкою України серед юніорів.

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