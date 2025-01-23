Фехтувальники з Миколаївщини вибороли призові місця на юніорському чемпіонаті України
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- Світлана Іванченко
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14:30, 23 січня, 2025
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Фехтувальники з Миколаївщини вибороли призові місця на юніорському чемпіонаті України. Золото здобув Єлізар Дирда, срібло — у Артема Коржовий-Лернер.
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА, 22 січня на змаганнях були розіграні індивідуальні нагороди в дисципліні фехтування на рапірах.
Зазначається, що чемпіоном став Єлізар Дирда, який у фіналі переміг свого земляка Артема Коржового-Лернера з рахунком 15:10. Артем — срібний призер.
На шляху до фіналу Єлізар переміг Олександра Корная (15:7), Івана Ілляшева (15:4), Кирила Калачова (15:2) та Андрія Сімонова (15:12).
Нагадаємо, що миколаївські шаблістки здобули золото на юніорському чемпіонаті України. Крім того, миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко втретє стала чемпіонкою України серед юніорів.
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