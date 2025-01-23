Нагородження переможців чемпіонату з фехтування. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Фехтувальники з Миколаївщини вибороли призові місця на юніорському чемпіонаті України. Золото здобув Єлізар Дирда, срібло — у Артема Коржовий-Лернер.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА, 22 січня на змаганнях були розіграні індивідуальні нагороди в дисципліні фехтування на рапірах.

Зазначається, що чемпіоном став Єлізар Дирда, який у фіналі переміг свого земляка Артема Коржового-Лернера з рахунком 15:10. Артем — срібний призер.

На шляху до фіналу Єлізар переміг Олександра Корная (15:7), Івана Ілляшева (15:4), Кирила Калачова (15:2) та Андрія Сімонова (15:12).

Змагання з фехтування на рапірах. Фото: Федерація фехтування України

Нагородження переможців чемпіонату з фехтування. Фото: Федерація фехтування України

Миколаївські чемпіони з фехтування. Фото: Федерація фехтування України

Миколаївські чемпіони з фехтування. Фото: Федерація фехтування України

Миколаївські чемпіони з фехтування. Фото: Федерація фехтування України

Нагадаємо, що миколаївські шаблістки здобули золото на юніорському чемпіонаті України. Крім того, миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко втретє стала чемпіонкою України серед юніорів.