У Миколаєві судитимуть сімох членів угруповання за підозрою у продажі наркотиків на території регіону.

Продавали наркотики в інтернет-крамниці, пересилаючи замовлення клієнтам поштою, або ховаючи закладки, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Організував «бізнес» 39-річний миколаївець та діяв він упродовж року. Також чоловік залучив до наркобізнесу ще дев’ятьох осіб — четверо чоловіків і пʼятьох жінок, у тому числі наркозалежних, віком від 29 до 40 років, розподіливши обовʼязки кожного, зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі.

У Миколаєві судитимуть сімох осіб за підозрою у наркоторгівлі, фото: Миколаївська обласна прокуратура У Миколаєві судитимуть сімох осіб за підозрою у наркоторгівлі, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Інтернет-крамницю миколаївець створив в одному із месенджерів, де розміщував інформацію про наявні наркотичні засоби та психотропні речовини доступні для продажу, їхню вагу та ціну товару.

Наразі шестеро з обвинувачених перебувають під вартою, ще одна — під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У Миколаєві судитимуть сімох учасників угруповання за підозрою у наркоторгівлі, фото: Нацполція Миколаївщини У Миколаєві судитимуть сімох учасників угруповання за підозрою у наркоторгівлі, фото: Нацполція Миколаївщини У Миколаєві судитимуть сімох учасників угруповання за підозрою у наркоторгівлі, фото: Нацполція Миколаївщини

Нагадаємо, що в Одеській області також судитимуть пʼятьох чоловіків, яких підозрюють у розповсюдженні наркотиків.