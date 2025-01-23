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На Одещині п’ятьох чоловіків підозрюють у продажі наркотиків та залученні неповнолітніх

На Одещині судитимуть групу чоловіків за розповсюдження наркотиків, фото: Нацполіції Одеської областіНа Одещині судитимуть групу чоловіків за розповсюдження наркотиків, фото: Нацполіції Одеської області

В Одеській області судитимуть пʼятьох чоловіків, яких підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Під час масштабної операції було проведено понад 20 обшуків у Подільську, Балті та Дніпрі, вилучено 200 грамів наркотиків, обладнання для фасування, банківські картки, засоби зв’язку та інші докази, повідомили у Нацполіції Одеської області.

За словами правоохоронців, організатором схеми виявився 36-річний мешканець Білгорода-Дністровського, який раніше вже був засуджений за аналогічні злочини.

Зазначається, що чоловік через месенджер найняв спільників, розподілив ролі та розробив правила конспірації. Учасники групи фасували наркотики та ховали «закладки». Для приховування діяльності використовували сторонніх осіб, зокрема неповнолітніх.

Поліція задокументувала понад 500 фактів продажу наркотиків. Наразі п’ятьох підозрюваних взято під варту, а щодо інших учасників тривають слідчі дії.

Їм повідомили про підозру у незаконному продажі наркотиків, залучення неповнолітніх до діяльності та зберігання сильнодіючих препаратів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні поліція вилучила майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 мільярди гривень.

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