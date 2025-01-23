«Підрядник не зупиняється», — відновити багатоповерхівку на Янтарній у Миколаєві обіцяють до літа 2025 року

Житловий будинок на Янтарній, 67 після російського обстрілу, 14 вересня 2022 рік, фото «МикВісті»

Завершити відбудову багатоповерхівки на Янтарній, 67 у Корабельному районі Миколаєва обіцяють у травні 2025 року. Наразі підрядник відновив аварійні частини будівлі.

Про це під час брифінгу 17 січня розповів заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Артем Сапожник, пишуть «МикВісті».

— У 2024 році ми шукали кошти, паралельно зверталися до донорських організацій. Тоді нам виділили кошти для того, щоб розпочати відновлювальні роботи. Ми провели закупівлю, знайшли підрядника і торік розпочали відновлення, – сказав Артем Сапожник.

Минулого року підрядник відновив найбільш аварійно пошкоджені конструктивні елементи будинку – ті, які несли загрозу життю та загрозу обвалу пошкодженого під'їзду, пояснив він.

— У 2025 році ми плануємо повністю відновити його, як це має бути згідно з проєктно-кошторисною документацією. Цей процес триває. Нещодавно ми зустрічалися з підрядником, провели відповідну роботу. Тобто підрядник не зупиняється і ми плануємо завершити його, думаю, десь до кінця травня поточного року, – повідомив Артем Сапожник.

Як відомо, російський обстріл багатоповерхівки на Янтарній, 67 стався у ніч на 14 вересня 2022 року. Через рік Департамент житлово-комунального господарства міської ради оголосив тендер на відновлення житлового будинку за 15,6 мільйонів гривень.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

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У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планували витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

Також в серпні 2024 виконавчий комітет міської ради погодив демонтаж ще чотирьох будинків у Миколаєві, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Йдлось про демонтаж житлового будинку за адресою Аляуди, 2, два корпуси будинку по вулиці Набережна, 25, а також демонтаж будинку з квартирами 14-20 по вулиці Нікольська, 13.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».