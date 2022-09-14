В ночь на 14 сентября в результате российского обстрела города пострадали жилые дома.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
В настоящее время на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах расчищается проезд для общественного транспорта.
Напомним, около часу ночи 14 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. В частности , попали в семиэтажное офисное здание .
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В ночь на 14 сентября в результате российского обстрела города пострадали жилые дома.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
В настоящее время на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах расчищается проезд для общественного транспорта.
Напомним, около часу ночи 14 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. В частности , попали в семиэтажное офисное здание .