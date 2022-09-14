Около часа ночи 14 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. В частности, попали в семиэтажное офисное здание.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Речь идет о здании бывшего заводоуправления, которое уже много лет сдается в аренду под офисы.

Известно об одной пострадавшей женщине, работавшей охранницей. В момент удара она была на рабочем месте, ее забрали в больницу.

Также, как сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, в результате попадания боеприпасов загорелось одно из офисных помещений, расположенное на седьмом этаже. На площади 10 квадратных метров пожарные 2 государственной пожарно-спасательной части пожар потушили.

Фоторепортаж

Фото : Сергей Овчаришин, «НикВести»

Напомним, что в результате ракетных обстрелов города ночью погибли два человека, трое ранены, еще один человек ищут спасатели.