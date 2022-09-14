В результате ночных обстрелов Николаева 14 сентября погибли два человека, трое ранены, еще одного человека ищут спасатели.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона.

По данным администрации россияне попали в два многоквартирных дома в разных районах города.

— Они попали прямо перед одним из подъездов. Серьезно повреждена девятиэтажка и пятиэтажка в разных районах города, — сказал Виталий Ким.

По предварительным данным, Николаев снова обстреляли из ракет С-300, сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

— Однако мы не можем пока точно установить, потому что находиться в этой зоне опасно. Информация о жертвах уточняется, — сказал он.

Также россияне попали в одну из школ.

— Там не было никого, и рядом тоже. Школа буквой «П». Почти классическая школа. Ракета попала внутрь. Разрушение частично одного из корпусов, выбиты окна, но никто не пострадал, в том числе из близлежащих построек, — сказал Виталий Ким.

Также в результате попадания на территории предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля, добавили в Николаевской ОВА.

Одно из предприятий

Ранее сообщалось, что после часа ночи 14 сентября Николаев массированно обстреляли российские войска.